Kvist giver FCK-chef ny rolle

Der er gang i ændringerne i FC København for tiden. Nu har klubbens talentchef, Sune Smith-Nielsen, der har været i klubben siden 2008, også fået en ny rolle.

Han skal nu være såkaldt udviklingsdirektør.

- Vi er meget glade for, at vi har en kapacitet som Sune i klubben, og at han er klar på at udvide sit ansvarsområde på nogle områder, der er vigtige for klubben, siger sportslig leder William Kvist til klubbens hjemmeside.

- Han har været en nøgleperson i at løfte vores talentafdeling op på internationalt niveau med sin store faglighed og erfaring. Vi ser derfor ind i en fremtid, hvor vi kontinuerligt vil se egenudviklede spillere tage skridtet op til førsteholdet, siger Kvist.

Planen er, at skal stå for sammenhængskraften mellem talent og førstehold, så der kommer flere som Jonas Wind og Mohamed Daramy fremover.

- Han skal være tovholder på de sportslige udviklingsprojekter i klubben og sørge for, at vi stiller de rigtige spørgsmål til alt, hvad vi gør. De spørgsmål skal sikre, at vi får mere ud af det vi har, og at vi hele tiden holder os skarpe og helt fremme i udviklingen inden for fodbold, siger Kvist.

48-årige Sune Smith-Nielsen glæder sig til at komme i gang i sin nye rolle.

- Vi kommer til at igangsætte forskellige sportslige udviklingsprojekter med afsæt i vores strategi 2019+. Projekter, som alle skal bidrage til et større sportsligt output, siger Smith-Nielsen.

FCK har dette efterår sagt farvel til Ståle Solbakken, Frederik Leth og Johan Lange, mens Jess Thorup er kommet til, og William Kvist varmer sædet som sportslig leder, mens klubben venter på AGFs Peter Christiansen, der tiltræder som sportsdirektør til nytår.

