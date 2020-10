Kvist i kontroversiel dobbeltrolle

Spillerforeningen vil nu tale med William Kvist, om det er et problem med hans fremtrædende roller for både FC København og dem

Er det et problem, at William Kvist har fået en indflydelsesrig dobbeltrolle i dansk fodbold, hvor der kan opstå store interessekonflikter?

Det ene øjeblik varetager han landsholdsspillernes interesser overfor DBU, og det næste sidder han på arbejdsgiverens side som bestyrelsesmedlem i Parken og skal forhandle/godkende aftaler med unionen.

Eller aktuelt når Kvist nu er indsat i en midlertidig rolle som sportschef for FC København, hvor han optræder i en meget aktiv og udadvendt funktion.

Med bøjet hoved forlader William Kvist Parken efter FCK har tabt 1-2 til AaB. Nu skal William Kvist til møde med Spillerforeningen i forhold til de interessekonflikter der er med hans job både i Spillerforeningen og Parken/FCK. Foto: Lars Poulsen.

Taler med Kvist om mulig interessekonflikter

Der er i hvert fald tale om en mulig interessekonflikt, som Spillerforeningen nu vil have belyst.

- Vi skal have set på, om William Kvists nye og større rolle i FC København er en mulig interessekonflikt. Det vil vi gøre i samarbejde med William Kvist og spillerrådet på landsholdet, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen, til Ekstra Bladet.

Spillerforeningen ansatte i november 2018 William Kvist i en konsulentrolle, hvor han varetager landsholdsspillernes interesser overfor DBU.

- Ser du ikke et grundlæggende problem i, at Kvist både varetager spillernes og arbejdsgivernes interesse i forskellige sager?

- Det er en snak, vi tager med William Kvist, understreger Michael Sahl Hansen.

Spillerforeningen tager nu et møde med William Kvist om de mulige interessekonflikter, der er i forhold til hans job i Parken/FCK og for SPillerforeningen som konsulent i forhold til landsholdet.

William Kvist fik også spørgsmålet om interessekonflikten, da han lørdag 10. oktober blev præsenteret som midlertidig sportschef i FCK.

Her svarede han, at han vil tage en snak med de involverede parter ved lejlighed. Den snak ventes at foregå ved næste landsholdssamling i november.

Jes Mortensen, kommunikationschef i FC København, oplyser, at FCK ikke ser nogen problemer i de forskellige roller, som William Kvist har påtaget sig både for Spillerforeningen og i Parken/FC København.

Da William Kvist tiltrådte i slutningen af 2018, sagde han om den nye jobfunktion hos Spillerforeningen.

- Jeg glæder mig til at indtræde i den nye funktion, der skal udbygge det positive samarbejde mellem DBU, Spillerforeningen og Herrelandsholdet. Jeg vil arbejde for at styrke sammenhængskraften i dansk fodbold og kommunikationen mellem landsholdet og DBU, hvor vi i høj grad skal bygge på respekt og gensidig tillid, sagde han.

