Kvist laver mere om i FCK - siger farvel til irer

Sporene efter Ståle Solbakken er så småt ved at være helt visket ud i FC København.

Da nordmanden tilbage i oktober blev fyret, talte William Kvist om, at der skulle laves små justeringer.

Men den midlertidige sportslige leder i hovedstaden har snarere lavet en gennemgribende renovering, og det nye år startede med endnu en omstrukturering i hovedstaden.

David Cosgrave, der var leder af den fysiske afdeling, stopper i FC København efter at være kommet i overskud i forbindelse med en rokade.

Cheftræner Jess Thorup har ønsket, at den fysiske træner, Ben Rosen, blev en del af trænerteamet.

Nøjagtig som Anders Storskov i mange år var det, da Ståle Solbakken stod i spidsen.

William Kvist har de seneste måneder haft travlt som leder af fodboldafdelingen i FCK. Han har blandt andet hentet Jess Thorup til klubben. Foto: Lars Poulsen

FCK henter ikke en direkte afløser for Cosgrave, der nåede at være i klubben i knap seks og et halvt år. I stedet bliver Abdel Benkacem ny head physio på førsteholdet.

Han kommer fra en stilling i klubbens talentafdeling og skal stå i spidsen for behandlerholdet.

- Vi har lavet en evaluering af hele vores set-up og som bekendt allerede lavet en del ændringer, og nu laver vi denne omstrukturering omkring den fysiske afdeling og trænerteamet, siger William Kvist til klubbens hjemmeside.

Kvist var i øvrigt med til at få Cosgrave til FCK i sin tid. Han kendte den irske behandler fra sit ophold i Premier League-klubben Fulham.

Nu er Cosgrave fortid i FCK og den seneste brik, der ikke passede ind i det nye puslespil.

For de seneste måneder har FC København gennemført flere markante ændringer i fodboldafdelingen - både på ledelsesgangen og på træningsbanen.

Mange nye i hovedstaden Det gamle FCK Manager: Ståle Solbakken Assistenttrænere: Bård Wiggen og Stefan Madsen Målmandstræner: Kim Christensen Leder af sundhedssektoren: Dave Cosgrave Fysisk træner: Ben Rosen (med reference til Cosgrave) Analytiker: Andrew Finlay Mentaltræner: Martin Langagergaard Teknisk direktør og scoutingchef: Frederik Leth Director of Football Operations and International Affairs Daniel Rommedahl Det nye FCK Cheftræner: Jess Thorup Sportsdirektør: Peter Christiansen * Assistenttrænere: Jacob Neestrup, Rubén Sellés og Jannick Breuning Målmandstræner: Kim Christensen Fysisk træner: Ben Rosen (med reference til Thorup) Analytiker: Jansen Moreno Mentaltræner: Christian Engell Udviklingsdirektør: Sune Smith-Nielsen Director of Football Operations and International Affairs: Daniel Rommedahl * 'PC' er ikke tiltrådt endnu. William Kvist er fungerende leder af fodboldafdelingen Vis mere Luk

Strukturen er i den grad ændret i forhold til Ståle Solbakken-dagene, og man har fået en bredere ledelse.

En række nye navne er kommet til, men i mange af de knap så profilerede stillinger er det fortsat de samme personer som under nordmanden.

FC København indleder fredag træningen og spiller en uge senere årets første træningskamp - formentlig mod en dansk modstander.

Dagen efter rejser truppen til Portugal på træningslejr og vender først hjem kort før Superliga-start.

FCK ville i første omgang på træningslejr i diktaturet Dubai, men efter hårdt pres blev den beslutning lavet om. Her konfronteres William Kvist med utilfredsheden.

FCK's første kamp efter vinterpausen er ude mod AaB 3. februar.

