Kvist scorede kassen

Der var 2,4 millioner til William Kvist for sin rolle i FCK i 2021

Gode råd er dyre, og hvad får man egentlig for 2,4 millioner nu om dage?

I FCK har man betalt klub-ikonet William Kvist en ordentlig pose penge for at hjælpe til i den sportslige ledelse.

Det fremgår af note 7 af årsrapporten fra Parken Sport & Entertainment, der blev offentliggjort torsdag.

- William Kvist har primo 2021 varetaget det overordnede sportslige ansvar for F.C. København og fra medio 2021 fungeret som sparringspartner for den sportslige ledelse i F.C. København. William Kvist har modtaget et honorar herfor på kr. 2,4 mio. kr., lyder det i rapporten.

Heri fremgår det også, at Kvist i alt fik 2.475.000 for sit arbejde.

Kvist blev i foråret 2021 erstattet af en anden tidligere FCK-spiller, nemlig Peter Christiansen, der siden har haft det sportslige ansvar. Dog har det været med Kvist som sparringspartner undervejs, lyder det altså.

Parken Sport & Entertainment præsenterede samlet set et stort overskud på 105,9 millioner kroner før skat.

Koncernomsætning var på cirka 1,18 millard kroner, hvilket er 641,4 millioner kroner mere end i 2020 - læs mere her.

