Kvist stopper karrieren

William Kvist er i gang med sin sidste sæson som professionel fodboldspiller.

FC København-spilleren har valgt at stoppe karrieren efter den indeværende sæson, oplyser FCK på klubbens hjemmeside. Han havde ellers kontraktudløb i sommeren 2020.

- Jeg er enormt stolt over, hvad jeg har opnået i min karriere som spiller både på klubplan og for det danske landshold, men jeg føler, at timingen er den rigtige nu, siger Kvist på FCK's hjemmeside.

Den 34-årige midtbanespiller er noteret for 422 kampe for københavnerklubben. Det gør ham til den FCK-spiller, der har optrådt flest gange for klubben.

I denne sæson har det dog været småt med spilletid.

- Klubben er et rigtigt godt sted, og jeg må konstatere, at de klarer sig okay uden mig på banen efterhånden. Nu vil jeg nyde de sidste kampe, siger William Kvist.

Ud over en helt masse kampe for FCK er Kvist også noteret for 81 landskampe.

Sidste år var han med i den danske VM-trup. En skade i Danmarks første kamp ved slutrunden mod Peru gjorde dog, at det kun blev til lidt over en halv time på banen i Rusland.

På klubniveau har karrieren også budt på ophold i udlandet. I sommeren 2011 skiftede Kvist fra FCK til Stuttgart. Her spillede han i to og et halvt år, inden turen gik til Fulham på en lejeaftale, der løb i et halvt år.

I sommeren 2014 blev Kvist solgt til Wigan. Her spillede danskeren i et år, inden han vendte tilbage til FCK i juli 2015.

I løbet af sine 14 år som professionel fodboldspiller har Kvist vundet syv danske mesterskaber med FCK, vundet den danske pokalturnering tre gange og været med for FCK i Champions League.

