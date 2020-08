Lægger låg på: Kan få en statue

Dame N’Doye smækkede lidt med døren og udtrykte sin utilfredshed med den manglende aftale, da han i sidste uge tog sin afsked med FC København.

FCK-ikonet er ikke med onsdag aften, når Ståle Solbakkens tropper skal forsøge at kvalificere sig til Europa League-kvartfinalen. De skal indhente 0-1 fra det første opgør.

- N’Doye kan få det største bifald, han fortjener, når Parken igen kan blive fyldt. Ja, vi kan bygge en statue af ham.

- Der er ikke dårlig stemning mellem os. Jeg har talt med N’Doye så sent som i dag (tirsdag, red.), forklarer Ståle Solbakken.

Dame N'Doye vil blive savnet i FCK. Ståle Solbakken er nu klar til at rejse en statue af kluikonet.

Talte med ham dag og nat

Det var nordmanden, der tilbage i 2009 hentede ham til klubben. Og det var også ham, der for to år siden hentede ham tilbage.

- Jeg talte med ham dag og nat, da jeg hentede ham til klubben. Når han ikke havde nogen penge, når han havde brug for at snakke. Det tætteste jeg har været på en spiller, har været med ham, forklarer Ståle Solbakken.

Han mener, at FC København har givet angriberen et økonomisk attraktivt tilbud.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger handlede det i aftalen frem til næste sommer om en aftale, der også var præstationsbetinget. Der var angiveligt indbygget i aftalen, at N’Doye kunne tjene gode penge, hvis han scorede mål og fik masser af spilletid. Til gengæld ville han tjene væsentligt mindre, hvis han konstant sad på sidelinjen med skader.

Dame N'Doye scorede sit sidste mål for FCK, da han scorede sejrsmålet i 2-1 sejren over FC Nordsjælland. Foto: Lars Poulsen.

Ideelt med kort aftale

- Vi er gået til vores grænse. Men alt har sin tid. Men det er helt forkert at tro, at der er dårlig stemning mellem os, påpeger Ståle Solbakken.

Parterne kunne ikke enes om en kontrakt til næste sommer. Så forsøgte FC København med en aftale til og med august. Det var tilladt i forhold til de internationale regler, fordi Europa League ikke er færdigspillet. Her kunne N’Doye fortsætte på de samme betingelser, han har spillet under.

- Jeg sagde til ham, at det ville være ideelt at vise, hvor god han er mod de tyrkiske mestre. Og siden kunne han køre rundt med Harry Magurie. Det ville blive set af 500 mio. mennesker.

- For jeg tror netop, at tyrkiske klubber kunne blive en mulighed for ham, hvis han kun havde lavet en aftale på én måned hos os. Men her tog jeg slotheden slog ind hos både ham og hans repræsentanter, pointerer Ståle Solbakken.

