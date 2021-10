Lægger sig fladt ned: Kan ikke være det bekendt

Jess Thorup erkender, at FCK har meget svært ved at sætte 90 minutter sammen - og nu er hans hold udfordret

Det var selvsagt en FCK-lejr, der hang med hovederne efter sidste fløjt på Brøndby Stadion og et nederlag, der fulgte pointdelingerne med Viborg og SønderjyskE.

- Vi må lægge os fladt ned og sige, at første halvleg ikke er god nok, lød det fra træner Jess Thorup.

- Vi spiller naivt, vi spiller alt for kort og giver dem mulighed for at komme ind i det aggressive genpres, som vi ved, de har i deres spil. Vi får aldrig spillet os ud af det, og det giver dem tro på tingene, noterede han – især om den katastrofale første halvleg.

Det er ikke første gang, hans spillere svigter markant i de første 45 minutter. Det er både sket i hjemlige som i europæiske kampe.

- Jo, jeg vil godt give dig ret i, at vi har spillet for få gode ’90 minutter’ de seneste kampe, og derfor er vi nede på point, sukkede Jess Thorup, der også denne gang forsøgte at lune sig ved, at det blev bedre efter pausen.

- Vi får i perioder lagt pres på i anden halvleg, men vi taber fortjent i dag.

Jess Thorup kunne se en første halvleg, hvor Brøndby var klart bedst på bolden. Foto: Lars Poulsen

Spørgsmålet er, om tændingsniveauet er det rette før kampstart.

- Som jeg sagde til spillerne: Er det ikke derfor, vi giver vores liv til fodbold? For at spille i sådan en kulisse? Så kan vi simpelthen ikke være bekendt ikke at levere en bedre præstation, svarede FCK-træneren, der ikke vil tale om uheld – og så alligevel:

- Nu er vi inde i en periode, hvor – resultaterne lyver ikke – men vi kunne sagtens have haft fire point mere, lød det med adresse til sidste-minuts-situationerne mod Viborg og SønderjyskE.

Nu ser han frem til at have en uge uden midtuge-kampe til ’at samle trådene’.

Her skal han også herse med sine mange unge spillere, der måske er lidt ramt af situationen.

- Det er super med mig at gå med de unge. Det kan godt være, at de lige nu er kastet lidt tidligt for løverne, men forhåbentlig bliver det en gevinst på den længere bane.

- De minutter, de får i sådan en kulisse, giver forhåbentlig en masse. Så må vi se, om holdet kan bære det. Men det er mit valg. Troede jeg ikke på dem, satte jeg dem ikke ind. Det er mit ansvar.