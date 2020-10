Lægger sig fladt ned: - Undskyld

Komisk selvmål sender FCK ud af Europa League

FC København er sensationelt ude af Europa League efter 0-1 hjemme mod kroatiske Rijeka. Det er blot anden gang på 15 år, at FCK ikke er med i et europæisk gruppespil.

Anfører Carlos Zeca var rystet, da han kort efter slutfløjt gav interview til 6'eren.

- Folk fortjener mere af os. Jeg tager ansvaret. Når ting ikke går godt, så skal jeg gøre det bedre som anfører, siger Zeca.

Han har det svært med nederlaget, men har en melding til fansene.

- Det eneste jeg kan sige er undskyld. Jeg ved, at det ikke er nok at sige undskyld. De vil have resultater, og det vil vi også. Vi er meget skuffede, ligesom de er, siger Zeca, der tror på, at løverne slår tilbage.

- Jeg tror på, vi kan komme tilbage i Superligaen. Vi har misset et af vores mål, og nu handler det om ligaen, siger Zeca.

Artiklen fortsætter under billederne (Fotos: Lars Poulsen)

Også Jonas Wind var skuffet.

- Det er en kæmpe skuffelse. Det gør rigtig ondt. Det er for dårligt af os, og vi rammer ikke vores niveau. Det er rigtig skidt for hele klubben, og vi kan ikke være det bekendt, siger Jonas Wind.

- FCK skal være i Europa hvert år, og det er vi ikke nu, men vi skal nok komme stærkt tilbage.

- Solen skal nok stå op i morgen. Nu skal Superligaen og pokalen vindes, siger Wind.

FCK har i Superligaen fået et enkelt point i tre kampe og ligger under nedrykningsstregen inden søndagens kamp mod FC Nordsjælland. I Europa var det indtil i dag kun tjekkiske Jablonec i 2015, der har forhindret FCK i europæiske gruppespil de seneste 15 år.

Efterfølgende fortalte Ståle Solbakken også, at der formentlig ikke kommer den nye spiller ind, som man ellers havde på vej, for det er svært, når man ikke skal spille europæisk. Og så regner han med farvel til både Varela og Oviedo.



Uden for stadion skulle der ifølge 6'eren være fan-protester mod Solbakken, men den støj er han klar til at tage, da han vedkender sig at være hovedansvarlig for resultatet, som han kalder 'et af de sorteste i sin tid i FCK'.

