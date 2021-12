Landstræner følger FCK's supertalent - men debut må vente

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Roony Bardghji har taget Superligan med storm.

Det 16-årige svenske stortalent blev i weekenden den yngste målscorer i Superligaen nogensinde, da han scorede for FC København i Aalborg.

I Sverige har Roony også fyldt meget i medierne de seneste dage, og landstræner Janne Andersson har også med glæde noteret sig den unge kantspillers flyvende start.

Roony bliver dog ikke udtaget til den ligalandsholdstur, som Janne Andersson offentliggør onsdag middag.

Det er muligt, at der vil være spillere fra den danske, norske og russiske liga blandt hans udvalgte, men ingen Roony.

- Han kommer ikke til at være med, da FC København ikke kommer til at frigive spillere. Men han havde nok heller ikke været med under alle omstændigheder, siger Janne Andersson i podcasten Tutto Balutto.

Når FCK ikke frigiver spillere, skyldes det blandt andet, at klubben spiller europæisk i det tidlige forår. Man har et ønske om at kunne forberede sig bedst muligt til forårets kampe i Europa og i Superligaen.

Roony Bardghji jubler efter sin rekordscoring i Aalborg. Foto: René Schütze

Roony kan optræde for københavnerne i Europa efter nytår og får helt givet en rolle i klubbens europæiske kampagne i Conference League.

Han er også en spiller, som Sverige fremover får glæde af.

- Det er et stort, stort talent. Det, som er sket, er fantastisk interessant. Vi følger ham, og det bliver spændende fremover, siger Janne Andersson i podcasten.

Sverige rejser til Algarve i begyndelsen af 2022, og for spillerne er turen en oplagt mulighed for at komme ind i landsholdsvarmen inden de vigtige playoff-kampe om en VM-plads i slutningen af marts.

I Sverige tæller kampe på ligalandsholdet som officielle A-landskampe, men Roony må altså vente lidt endnu på sin første 'rigtige' landskamp.

Den 16-årige FCK’er spiller i øjeblikket på U17-landsholdet. Han fik debut på det hold som 15-årig og er foreløbig noteret for seks kampe og fem scoringer i gult.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.