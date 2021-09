Landstræner kritiserer ny FCK-stjerne

Luther Singh var tidligere på måneden udtaget til det sydafrikanske landshold, men det skabte nogle problemer for FC København-spilleren.

Der opstod nemlig pasproblemer, da han skulle have et nyt pas for at rejse tilbage til Danmark. Af den grund var kantspilleren strandet i hjemlandet i flere dage og missede flere kampe for FC København, inden han endelig vendte tilbage.

En ny landskampspause venter lige rundt om hjørnet, men her vil det samme problem i hvert fald ikke opstå. Luther Singh er således slet ikke udtaget til det sydafrikanske landshold, fremgår af landsholdets Twitter-profil.

Over for mediet KickOff.com kritiserer den sydafrikanske landstræner, Hugo Broos, samtidig Luther Singh for paskaosset.

- Det har noget at gøre med attitude. Du ved, at dit pas ikke længere er gyldigt, og du ved det måneder før, sagde Hugo Broos mandag ifølge KickOff.com.

- Så det er en attitude, du ikke kan have som professionel fodboldspiller. Tag for eksempel Luther Singh. Du ved det måneder før - hvorfor vente til den sidste dag? Du misser 10 dage, du er ude af holdet, din træner er ikke glad, fordi du er forsinket, og du spiller ikke. Du skal have en professionel indstilling, og jeg håber, at han har lært meget af det nu.

Luther Singhs første tid i FC København har været ganske problematisk. Foto: Jens Dresling

Tidligere på måneden meldte FCK ud, at de var skuffede over det sydafrikanske forbunds ageren i sagen.

- Vi er skuffede over, at det sydafrikanske forbund i vores optik ikke har assisteret Luther i et stort nok omfang til at få ham tilbage til København inden for de FIFA-dikterede deadlines. Det har ligeledes været meget frustrerende for Luther selv, sagde siger Daniel Rommedahl, Director of Football Operations and International Affairs, til fck.dk.

Den 24-årige kantspiller står noteret for ni landskampe for Sydafrika og har været i aktion i syv af landets seneste ni kampe.