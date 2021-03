Lars Seier: Her er den nye formand

- Det kræver en person, der ikke har noget imod at stå til rådighed for medierne og omverdenen jævnligt, siger storaktionæren om profilen på en ny formand

Svaret er et kort og kontant ’nej’, når man spørger storaktionær i Parken, Lars Seier Christensen, hvorvidt Bo Rygaards afgang som formand giver ham en ny anledning til at overveje at træde ind i bestyrelsen.

Til gengæld giver han gerne et bud på, hvad det er for en profil, han mener, Parken skal søge at finde som hans afløser til en virksomhed med mange berøringsflader og ikke mindst et stærkt eksponeret fodboldhold.

- Det er klart, at det er en meget synlig rolle i dansk erhvervsliv, så det kræver en person, der ikke har noget imod at stå til rådighed for medierne og omverdenen jævnligt, skriver han i en sms.

- Det er også vigtigt at have en bred ledelseserfaring, da vi jo har flere ret forskellige forretningsområder, og endelig kræver det et bredt netværk og vilje til at stille op i alle mulige former for interaktion med sponsorer, fans og medarbejdere.

Bo Rygaard stopper som formand i FC København

Det et par store sko, afløseren skal udfylde, hvis man skal tolke Lars Seier Christensen afskedshilsen til Bo Rygaard på Facebook.

Han kalder det fuldt forståeligt, at han trækker sig efter seks år på posten og efter det seneste år,’der har været meget arbejdsintensivt.

Bo Rygaard nåede at blive en ven til Lars Seier Christensen, skriver storaktionæren på Facebook. Foto: Jens Dresling

’Jeg er utroligt taknemmelig for det store arbejde, Bo har gjort i de forgangne år og ikke mindst den sikre hånd, han har haft på roret igennem det seneste år - en kompliceret og udfordrende periode for PSE. Alle, medarbejdere, fans og aktionærer skylder Bo en stor tak for denne indsats’, lyder det fra Seier, der fortsætter:

’Jeg har også lært Bo godt at kende i de sidste par år og betragter ham som en god ven, og jeg vil også af den grund ønske ham al mulig held og lykke fremadrettet med de forskellige vigtige roller, han har i dansk erhvervsliv. Jeg ser frem til vort fortsatte samarbejde med Bo som rådgiver for PSE’.

Lars Seier Christensen lagde sit opslag ud umiddelbart efter pressemeddelelsen om Bo Rygaards afgang.

