Lars Seier i clinch med FCK-fans: - Upassende og flovt

FCK-rigmanden giver ikke meget for kritikken af klubbens fejring af sejren over FC Midtjylland onsdag aften

FC København fejrede sejren over FC Midtjylland onsdag aften med pomp og pragt, selvom sæsonen sandsynligvis ender med en tredjeplads i Superligaen.

Og det var en fejl, mener en af klubbens inkarnerede fanfraktioner Urban Crew, der i et langt opslag på Facebook kritiserer fejringen for at være udtryk for småklubsmentalitet.

- Vi har altid grint af agf, brøndby og vores andre rivaler, når de fejrer tredjepladser som var det mesterskaber - det er småklubsmentalitet, som vi selv ynder at kalde det. I går havde vi præcis samme mentalitet. Selvfølgelig skal en sejr mod fcm i Parken fejres af fans og spillere, men lysshow, tsunami og eufori, som den vi så i går, er simpelthen ikke F.C. København værdigt, lyder det blandt andet i opslaget, hvor det også tydeligt fremgår, at kritikken er rettet mod klubben og ikke medfans, der deltog i fejringen.

- Dette er ikke en kritik rettet mod en eneste af de fans, der var i Parken i går. Det er en kritik og bekymring rettet mod fodboldklubben F.C. København. En bekymring for, at der er ved at ske et skred i de værdier, der gør F.C. København til F.C. København.

Opslaget har fået masser af blandede tilkendegivelser. Et af de mere prominente navne i kommentarfeltet er FCK-ejeren Lars Seier, der bestemt ikke er enig i kritikken og kalder opslaget for 'flovt'.

- Jeg synes dette statement fra UC er upassende og flovt for en gruppe, der kalder sig fans af FC København, indleder han.

- Denne sæson startede forfærdeligt, men er blevet vendt rundt til, at klubben nu er klart bedst i slutspillet. Og vi fejrer faneme ikke trediepladser i FCK! Vi har alle lidt forfærdeligt under Corona og fejrer, at fansene endelig er tilbage i Parken.

- Vi slår et FCM hold, der var toptændt og nedspiller dem - omsider, efter en lang tørke - i den kamp, de allerhelst ville vinde i denne sæson. Det er sidste hjemmekamp i denne sæson og spillerne - og klubben - vil gerne sige tak for opbakningen.

- Vi spiller os tilbage i guldkampen - omend kortvarigt, efter BIF's held i Aarhus, som vi ikke vidste noget om på tidspunktet. Og det må vi ikke fejre med vores fine lysanlæg og en lille fest? Må det kun bruges, når vi vinder Champions League?? Jeg synes ærligt talt I rammer langt - rigtigt langt - forbi skiven her, uddyber Lars Seier, der ejer 22,6 procent af selskabet bag FC København.

Lars Seier slår tilbage mod FCK-fanfraktion, efter de kritiserede fejringen af sejren over FC Midtjylland onsdag. Foto: Lars Poulsen

FCK kan kun langt ude i teorien blive dansk mester, når tingene afgøres mandag, men en sejr over Randers og FC Midtjylland-nederlag hjemme mod AGF kan trods alt sikre sølvmedaljen.

