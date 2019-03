Lars Seier om kæmpe FCK-investering: - Det er gået meget hurtigt

Rigmanden har lagt 222 millioner kroner for at få 22,55 procent af aktierne i selskabet bag FC København

Det var en relativt ydmyg Lars Seier Christensen, der onsdag formiddag for første gang forklarede, hvorfor han har valgt at investere 222 millioner kroner i selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment.

- Det er gået meget hurtigt, og jeg er ny i klubben. Derfor skal jeg sætte mig ordentlig ind i klubben, inden jeg kommer med for mange gode ideer.

- Jeg har stor respekt for klubbens ledelse, men tror også, at jeg kan byde ind med noget, indledte Lars Seier pressemødet i Parken.

Rigmanden understregede adskillige gange sit tilhørsforhold til FCK, og ifølge Lars Seier kan klubbens fans godt begynde at skrue forventningerne i vejret.

- Engang i fremtiden skal Champions League være reglen og ikke undtagelsen, lød det fra Seier, der også dragede paralleller til den portugisiske storklub FC Porto, der onsdag aften spillede sig i kvartfinalerne i samme turerning.

- Det skal være en ambition for en storklub at kunne spille med i Champions League. Det er vigtigt, at andre investerer i dansk fodbold, så der kommer en god konkurrence.

Artiklen fortsætter under billedet....

Lars Seier på græstæppet i Parken. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og hvis drømmen om at kopiere Porto skulle koste kontanter, så er den nye storaktionær ikke bange for at træde til.

- Jeg kigger altid efter sunde forretningsmuligheder, og hvis det kræver investering, så må vi kigge på det. Og da jeg ikke har brugt alle mine penge fra Saxo Bank, så er det en mulighed.

Ståle Solbakken behøver dog ikke frygte, at den fodboldinteresserede rigmand pludselig blander sig i, hvem der skal starte inde i weekenden.

- Jeg har aldrig blandet mig i påsætningen af Bjarne Riis' cykelhold. Så Ståle Solbakken skal ikke frygte et telefonopkald fra mig i pausen, lød det fra manden, der tidligere var storinvestor i Bjarne Riis World Tour-hold.

Lars Seier afslørede desuden, at Parken Sport & Entertainments største aktionær - og Seiers private ven - Erik Skjærbæk opfordrede ham til at se på muligheden for at investere i selskabet, fordi den tidligere storaktionær Lønmodtagernes Dyrtidsfond viste interesse i at sælge.

- Jeg vidste, at Lønmodtagernes Dyretidsfond gerne ville sælge, så jeg henvendte mig til formanden. Jeg har været på udkig efter større, interessante investeringer, og det er PS&E.

- Jeg har fået tilbud om investering i fodboldklubber før, men det har ikke været attraktivt.

Lars Seier fik overrakt en FCK-trøje, da pressemødet gik i gang. Foto: Tariq Mikkel Khan

