Lars Seier på storindkøb i FCK

Rigmanden Lars Seier Christensen har haft den store pung fremme.

Den tidligere ejer af Saxo Bank har netop købt næsten en fjerdedel af Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag fodboldklubben FC København.

Det oplyser virksomheden i en fondsbørsmeddelelse.

Lars Seier har købt 2.226.936 aktier, der svarer til 22,55 procent af den samlede aktiekapital. Prisen kendes ikke, men PS&E-aktien lukkede mandag i kurs 99,60, hvilket gør Lars Seiers aktier knap 222 millioner kroner værd - det er dog forventeligt, at Seier har betalt en del mere for porteføljen.

Lars Seier er i San Francisco og oplyser, at han ikke har noget at sige inden et planlagt pressemøde torsdag formiddag. Men han har opdateret sin Facebook-profil med en kort kommentar:

'Som mange af jer ved, er jeg stor FCK-fan.'

'Derfor er det en stor glæde for mig at kunne oplyse, at mit private investeringsselskab, Seier Capital A/S, i aften har købt 22,55% af Parken Sport & Entertainment A/S.'

PS&E oplyser endvidere, at Lønmodtagernes Dyretidsfond, der længe har ønsket at sælge sin aktiebeholdning på cirka 29 procent, har gjort netop det, mens storaktionær Erik Skjærbæk har opkøbt 650.000 aktier, så han nu ejer 29,82 procent af aktierne.

Lars Seier Christensen har tidligere involveret sig massivt i sportens verden. Han er således ejer af ishockeyklubben Rungsted Seier Capitals, og hans investeringsbank Saxo Bank var fra 2008 til 2015 hovedsponsor for Bjarne Riis' cykelhold, ligesom den har sponseret Lotus i Formel 1.

Seier havde i forvejen en vis tilknytning til Parken, idet han ejer Danmarks eneste trestjernede Michelin-restaurant, Geranium, der har til huse på 8. sal i Parken.

