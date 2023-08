Lars Seier raser: 'Skam jer!'

Når FC København på tirsdag spiller Champions League-play off i Polen, bliver det uden danske fans.

Storaktionær i klubben Lars Seier er godt sur over, at flere fans har lavet ballade, hvilket nu har fået en konsekvens. Han forstår godt, at UEFA har valgt at reagere.

'Men jeg forstår f….. ikke de idioter, der tankeløst ødelægger tingene for det store flertal. Og hensynsløst bringer spillere, dommere og andre i fare med at skyde fyrværkeri ned på banen,' skriver Seier på Facebook.

FC København må ikke have fans med til den vigtige kamp i Polen. Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

'Dæk ikke over ham'

FCK havde en betinget dom hængende over hovedet efter udekampen mod Dortmund i Champions League-gruppespillet i seneste sæson, og da der blandt andet blev brugt pyroteknik i tirsdagens kamp mod Sparta Prag, er de danske mestre blevet straffet.

'Jeg håber, det lykkes at identificere den skyldige tosse, så klubben kan sikre, at det får de konsekvenser for ham, som han fortjener. Han bør ikke dækkes over af nogen i misforstået loyalitet, for så får vi ikke styr på det her.'

'Og vores mange ordentlige og loyale fans skal ikke udsættes for det her nogensinde igen. Damn, jeg bliver hidsig over, at nogle enkelte individer opfører sig sådan! Det kan I simpelthen ikke være bekendt - overfor klubben, spillerne og jeres medfans. Skam jer!,' skriver Seier.

FCK spiller ude mod Raków Częstochowa, mens der er returkamp ugen efter i Parken. Den samlede vinder er klar til Champions League-gruppespil og kan dermed indkassere mange millioner kroner.

