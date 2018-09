Lavede en 'Mel Gibson' på FCK-profil i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Det hører til sjældenhederne, at Mel Gibson bliver nævnt på et pressemøde efter en fodboldkamp.

Men FCK-manager Ståle Solbakken beviste efter 1-1-kampen mod Zenit i Europa League, at han kan sin filmhistorie.

Nordmanden mente således, at han har sin egen Mel Gibson på FCK-bænken, og der blev brug for hans evner i opgøret mod russerne.

Efter en times spil beskadigede Nicolaj Thomsen sin højre skulder og måtte lade sig udskifte. På bænken blev problemet dog straks løst.

- Dave gjorde som Mel Gibson og satte den på plads igen, sagde Ståle Solbakken med henvisning til klubbens sundhedschef David Cosgrave og 80’er-filmen Dødbringende våben, hvor Mel Gibson spiller politibetjenten Martin Riggs, der selv både river skulderen af led og sætter den på plads igen.

Det er ikke første gang, at Nicolaj Thomsen slår skulderen af led. Det skete også tidligere på sæsonen, og der kostede det halvandens uges pause.

Ifølge FCK-lejren havde nordjyden det dog fint, da han forlod Parken efter det uafgjorte opgør.

Ståle Solbakken kaldte det for en god præstation og et okay resultat. Han mente, at FCK var i kontrol og det bedste hold frem til Pieros Sotirious 1-1-scoring i 63. minut, men derfra blev det alt for vildt efter Solbakkens smag:

- Den hektiske jagt på 2-1-målet betød, at det gik den anden vej, og at sejren kunne have gået til hvem som helst.

- Det manglede lidt ilt til hjernen i de sidste tyve minutter, men før det var det rigtig godt mod et rigtig stærkt hold. Det skal vi være meget tilfredse med.

Ståle Solbakken (tv.) og assistenttræner Bård Wiggen kunne glæde sig over, at FCK fik vendt 0-1 til 1-1 mod Zenit. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ståle Solbakken glædede sig over, at cypriotiske Sotiriou kom i gang med målscoringen på en aften, hvor man næsten ikke så noget til Dame N’Doye.

Men han ærgrede sig også over, at Slavia Prag i gruppens anden kamp slog Bordeaux 1-0.

- Det var ikke så godt for os. Den havde vi gerne set ende uafgjort. Men okay, det var vigtigt, at vi tog to point fra Zenit, som er det bedste hold i gruppen.

- Det gør, at de måske går endnu hårdere til de næste kampe.

FC Københavns næste europæiske opgave er i Bordeaux om to uger.

Se også: Stolpe ud for FCK i Parken: Tæt på at nedlægge russisk gigant

Se også: Bravo FCK: Hverken hvidvask eller danske bank ...

Superligaen indefra: Kan give FCK transferjackpot