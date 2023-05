Legende-søn blomstrer: - Han er lidt 'dirty' i det

FC Københavns Jordan Larsson scorede for første gang foran egne fans, da svenskeren gjorde det til 3-1 i pokalsemifinalen mod FC Nordsjælland torsdag aften.

Dermed fortsætter kantspilleren, der er udlejet fra Schalke 04, den positive udvikling efter en ellers svær start i FCK-trøjen, og det er noget, hans chef har lagt mærke til.

- Det er en spiller, der er i klar fremgang. Han er god i dag. Virkelig, virkelig god på Farum Park forleden. Jeg synes, Jordan er i klar fremgang og kan bruges på to positioner.

- Det er vi glade for, men det er også det, vi forventer af ham, sagde Jacob Neestrup efter 5-3-sejren i Parken.

Jordan Larsson brød ud i vild jubel, da han torsdag gjorde det til 3-1 foran stemningstribunen Sektion 12. Foto: Tariq Mikkel Khan

Permanent aftale?

Jordan Larsson, der er søn af legenden Henrik 'Henke' Larsson, kom også på tavlen i sidste uge mod FC Nordsjælland og er nu oppe på tre scoringer for FCK.

Alle scoringer er tilmed faldet, når han er startet på banen.

Derfor er spørgsmålet også, om den 25-årige svensker så småt er ved at overbevise ledelsen i FCK om, at de skal udnytte købsoptionen, så han også i næste sæson er at finde i den danske hovedstad.

Men her holdt Jacob Neestrup kortene tæt ind til kroppen.



- Det er klart, at når du lejer en spiller med en option, så er det, fordi man ser hinanden an, og mere vil jeg ikke kommentere på det. Det er noget, som 'PC' (sportsdirektør, Peter Christiansen, red.), jeg, Jordan og hans bagland skal tage.

- Men vi er glade for det, han er begyndt at vise både bredt i banen, men også centralt.

Jacob Neestrup glæder sig over Jordan Larssons fremgang. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg synes bare, han er en god spiller. Han er en spiller med en lækker aggressivitet. Lige nu har vi faktisk brug for, at der er nogle spillere, som er lidt dirty i det. Én, der bare siger 'det må du sgu undskylde, jeg trådte dig lige over for foden derinde'.

Efterfølgende blev Jacob Neestrup igen spurgt til, om han gerne vil beholde Larsson, men den hoppede FCK-chefen ikke på.

- Jeg har lige svaret. Jamen, jeg har lige svaret, lød det kontant.

Står det til Jordan Larsson selv, vil han gerne veksle lejeopholdet til en permanent aftale. Det fortalte han efter pokalsemifinalen i sidste uge, da Ekstra Bladet spurgte til det.

Svenskeren får mulighed for at vise sig frem igen mandag, når FC København møder FC Nordsjælland i en direkte duel om førstepladsen i Superligaen.

