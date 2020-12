Lille adoptivdatter trak Neestrup til FCK

Da FC København forleden præsenterede 32-årige Jacob Neestrup som kommende assistenttræner i klubben, sagde han blandt andet følgende til klubbens hjemmeside:

’Der er desuden nogle private årsager, der spiller ind i forhold til, at det er godt for min familie, at den her mulighed er opstået netop nu.’

Bag den lidt kryptiske bemærkning gemmer sig en rørende, menneskelig historie, som den afgående cheftræner i Viborg FF fortæller om i et ærligt og til tider også vemodigt afskedsinterview på den jyske klub hjemmeside.

- Min livssituation ændrede sig i sommer, da min kone og jeg adopterede en lille pige, siger Jacob Neestrup.

- Allerede i sommer begyndte vi at gøre os nogle overvejelser om at bo i Viborg og mit job som cheftræner i en klub med så store ambitioner.

Det krævende job er i sig selv ikke uforeneligt med en forældrerolle, forklarer han. Det handler tværtimod om, at den lille pige skal finde sin plads i sin nye familie, og den befinder sig altså i Københavnsområdet.

– Når du adopterer et barn, så siger det sig selv, at der er nogle andre ting i forhold til det at skabe relationer. I forhold til mig og min kone går det heldigvis rigtig godt, men det skal det jo også i forhold til resten af vores familie, siger Jacob Neestrup til VFF-hjemmesiden.

Jess Thorup og Jacob Neestrup bliver FCK's nye trænerduo. Foto: FC København

Han er tydeligvis emotionel i forhold til at sige farvel til ’en klub, en trup, en stab og en by, som jeg holder utroligt meget af’, så har det familiære stået stærkere.

- I de seneste måneder og uger har det for mig været en topprioritet at få denne pige hjem til København, så hun får de samme muligheder for at bygge de kærlige relationer, hun skal have til sine bedsteforældre og vores søskende.

Han forstår godt, at folk på det sportslige plan undrer sig over, at han vil gå fra jobbet som cheftræner og mulig oprykker til den bedste række og tilbage til et job som assistenttræner, som han tidligere har bestridt i FC København.

- Det havde været en kæmpe drøm at stå som ham, der skulle føre Viborg op i Superligaen, og derfor har jeg da også gjort mig enormt mange tanker om det, siger Jacob Neestrup og kalder det ’ekstremt vemodigt’ at sige farvel.

- Men samtidig tog situationen i FC København en uventet drejning midt i oktober, og det gav en mulighed for at forene familie, arbejde og bolig, siger han med adresse til fyringen af Ståle Solbakken og hans assistent Bård Wiggen..

- Når jeg sætter tingene op overfor hinanden, så har vi taget en familiebeslutning, som jeg står ved.

Også med Ståle Solbakken som cheftræner var der dog allerede talt om et comeback til FCK for Neestrup, erfarer Ekstra Bladet.

