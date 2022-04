Løfter sløret for Parken-deadline

Ifølge mediet InsideBusiness skal interesserede købere senest 4. maj have afgivet et bud på Parken og Lalandia

I januar meddelt selskabet bag FC København, Parken Sport & Entertainment, at man undersøger muligheden for helt eller delvist frasalg af Parken, kontortårnene i Parken samt de to Lalandia i Rødby og Billund.

Og et frasalg kan være ganske tæt på.

Mediet InsideBusiness er således kommet i besiddelse af materiale, der viser, at interesserede købere skal aflevere et ikke-bindende bud på aktiverne senest 4. maj. Man håber efterfølgende at kunne præsentere en ny ejer i begyndelsen af juli.

Af artiklen fremgår det desuden, at man har holdt møder med interesserede investorer siden 23. marts.

Det er uvist, hvem der har tænkt sig at byde ind på nationalstadionet, dets kontortårne og de to badelande, men DBU har tidligere meldt ud, at man er interesseret i at købe Parken sammen med andre investorer.

- Vi har brug for mere moderne stadions til både landskampe og internationale turneringer. Selvom vi har en god økonomi og styr på vores aftaleforhold, kan vi ikke gøre det alene. Derfor skal vi nu i dialog med flere relevante aktører og investorer for at undersøge mulighederne for, om det bedste vil være at blive en del af ejerkredsen af Parken, lød det dengang fra administrerende direktør i DBU, Jakob Jensen.

Ifølge InsideBusiness er der allerede store planer for en modernisering af Parken, men det vil kræve et trecifret millionbeløb for de nye ejere.

Det har tidligere været nævnt at en del af renoveringsplanen omfatter en udvidelse af Parken, så man kan huse 50.000 tilskuere.

Det skal blandt andet gøre stadion mere attraktivt i forbindelse med større turneringer og finaler.