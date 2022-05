Løverne satte FC Midtjylland skakmat

FC Midtjylland fik afvist flere appeller for straffespark i topbraget, der endte målløst og åbner en motorvej til guldet for FC København

Tifoen med badedyrene i sidste spillerunde mod AaB bliver vel det mest underholdende, som FC København kommer til at levere i dette slutspil.

Løverne fik stoppet pointlækket i kapløbet om mesterskabet i den direkte duel med rivalerne fra FC Midtjylland.

En indsats bygget over løvernes klassiske guldmanual fra starten af årtusindet. Knastør organisation i nævneren og kvalitet i tælleren.

FC København havde ingen ambitioner om at underholde på MCH Arena. Ulvene skulle som de jagtende skabe det hele.

Ingen rynken på næsen over det.

FC Midtjylland var imidlertid uden kreatøren Evander, kaptajn Erik Sviatchenko endnu ikke frisk nok til fuld tid og Junior Brumado i karantæne. Det betød så at både Pione Sisto og Max Meyer havde fundet plads på bænken.

Der var godt smæk på duellerne i kampen. Foto: Claus Bonnerup

FC Midtjylland var der til at blive plukket.

Ikke underligt var det i lange sekvenser var tydeligt at fornemme, at FC Midtjylland manglede det ekstraordinære til at true Superligaens stærkeste defensive organisation.

Gustav Isaksen prøvede at mose skohornet ind mellem Denis Vavro og Peter Ankersen i starten af kampen, men fik ikke straffespark.

Og Nicolai Boilesens upræcise pasning var Kamil Grabara tæt på at invalidere sig på, da han kurede ind i stolpen og hindrede selvmålet.

Mens Edward Chilufya, Anders Dreyer og Gustav Isaksen stadig havde fartoverskud så det ud til, at FC Midtjylland kunne eliminere FCK's forspring i toppen.

FC København lignede til gengæld et hold, der stort set spillede uden frontløber.

Flere gange var spillerne i totterne på hinanden. Foto: Claus Bonnerup

Den tidligere landsholdsangriber Nicolai Jørgensen var betroet pladsen i front... Lad os bare sige, at det betød at begge hold dermed var 11 mand.

Nicolai Jørgensen matchede til fulde den blege farve på FCK-trøjen.

FC København var tæt på at smide forspringet i toppen, da først Pione Sisto fik en kæmpechance og i overtiden det helt store drama, da Raphael Onyedika blev klippet i feltet.

Dommer Morten Krogh vinkede afværgende, og da der ikke kom yderligere kampafbrydelser før sidste fløjt, så kom der ingen afbrydelse til VAR-tjek.

Det ligner unægteligt FCK satte syv-otte fingre på mesterskabstrofæet med pointet på MCH Arena.

Men løverne er offensivt så tamme, at de ligner et mandskab, der ikke scorer mere end et mål pr. kamp.

Fem mål scoret i slutspillet gør forspringet mere spinkelt end det virker.