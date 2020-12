Luk, Tøffe: Det er ingen revolution

Det er ingen revolution at skifte til et mere moderne og flydende spillesystem, og det skal spillerne kunne magte, mener FCK-profiler

Mens Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting i sin klumme brøler til den nye FCK-træner, at han skal droppe revolutionen, føler et par af holdets garvede spillere, at netop begrebet revolution er temmelig overdreven i sammenhængen.

At parterne udtaler sig på hver sin side af sejren hos SønderjyskE er så en anden sag.

Den har til gengæld pustet nyt liv i den reformproces, der er i gang i den kriseramte storklub. Og værdien af holdets forandrede udtryk under kampen i Haderslev kan meget vel udgøre en markant vending.

Denne gang satte Thorup sine tropper op i noget, der kunne ligne en helt ny 4-3-1-2 formation med Pep Biel som falsk ni’er, men sejren handlede ikke om talkombinationer, mener Nicolai Boilesen.

- Jess vil gerne ændre et mindset. Vi skal tænke mere fremad end til siden eller bagud. I de to forrige kampe havde vi kun trænet fem gange sammen som hold. Det er svært taktisk at gå fra en yderlighed til en anden, men det var ikke årsagen til vores præstationer. Mentalt var vi der ikke.

- Søndag var der endnu et nyt system, som fungerede rigtig godt, selv om vi også kun havde trænet det nogle dage. Men sammenholdet og modet gjorde udslaget, ikke så meget formationen, siger han.

Peter Ankersen er enig.

- Det er den måde, vi gerne vil præsentere os på. Det er det, vi har ledt efter. Det med relationerne. Vi dominerer. Man kan se, hvordan det klikker, og hvordan folk tilbyder sig og er klar til at løbe de ekstra meter.

- I de seneste kampe var det for stationært, og vi har ventet på, at der var en, der kunne lave det afgørende for os, siger den rutinerede back.

De to har adskillige års FCK-ballast og er dermed også præget af kulturen med 4-4-2 og zoneopdækning. Men det bør ikke hindre en omstilling.

- Selvfølgelig er den praktiseret i mange år, men det er jo ikke sådan, at denne trup har spillet sammen i 15 år. Vi kommer jo fra andre steder og andre måder at spille på. Over halvdelen af vores trup spiller på landshold, der spiller lige så forskellige systemer, så selvfølgelig skal man kunne det, siger Boilesen.

- Man kan ikke bruge som en undskyldning, at man i denne klub har spillet 4-4-2 så længe. Det er jo ikke en revolution. Det er det i forhold til, at FCK som klub har spillet sådan, men det er jo spillerne, der skal udføre taktikken, og der skal du være omstillingsparat.

Glæden var til at få øje på hos både Jess Thorup og spillerne efter sejren, der kan blive et vendepunkt i genopbygningen af et såret FCK-hold. Foto: Lars Rønbøg/Getty Images

FCKs nye boss Jess Thorup giver ikke meget for, at han skulle være for rar. Det er noget vrøvl, lyder det fra cheftræneren Video/redigering: Tariq Mikkel Khan/Maya Westander

Han påpeger, at systemerne er mere flydende i moderne fodbold, at folk falder tilbage eller frem i kæderne, og at formationerne ændrer sig med eller uden boldbesiddelse. At de store hold rent taktisk er meget fleksible.

- Det er den fleksibilitet, vi vil prøve at opsøge. Vores presspil fungerede rigtig godt mod SønderjyskEi går. Vi stolede på hinanden og turde gå fremad med bolden. Det er det, Jess har efterspurgt i ugevis, og nu lykkedes det for første gang.

- Alle ved, at der har været meget virak her i klubben, så det var dejligt at komme ud med det udtryk af vindermentalitet, sammenhold og mod til at have bolden.

Peter Ankersen nedtoner også forandringen.

- Det er ikke en revolution, men det er klart, at når man som klub har været vant til at spille den form for fodbold i så mange år, og man så begynder at pille lidt ved det, så giver det noget usikkerhed i starten. Det tager tid at implementere, men lige så stille begynder du at kunne se, hvad han gerne vil, siger han om Thorups ideer.

- De internationale resultater med det system taler for sig selv med alle de point, FCK har skrabet sammen. Det har været fantastisk, og jeg har også nydt at spille i det.

- Men jeg nyder også det, vi er på vej hen mod nu. Jeg har jo også spillet i andre klubber. Man skal lige ændre det, der har ligget på rygraden.

Mohamed Daramy var tilbage i startopstillingen og i høj grad med til at give holdet et nyt og mere offensivt udtryk. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Han medgiver, at det nok ville være at foretrække med en indkøringsperiode udenfor sæsonen. På den anden side, vil han også gerne have eventuelle børnesygdomme overstået nu, trods den uro det giver.

- Jeg vil hellere lave fejl her i starten for at lægge den grundsten at bygge videre på. For vi er en trup, der passer godt til det system, som vi spillede i går.

- Vi har alle ambitionen om at vinde titler. Det er derfor vi er her. Vi har altså kun syv point til førstepladsen, så sæsonen er ikke smidt overhovedet, siger han.

- Vi anerkender situationen, men det er også den slags, der giver hår på brystet. Jeg ved, at der venter en gulerod på den anden side, for jeg har tidligere spillet i FCK og ved, at når du får tingene til at klikke og sat et hold sammen, så giver det resultater.

– Vi har de bedste spillere og den bedste trup, men du kommer ikke langt med individuel power alene. Har du derimod et hold, der kan fungere, kommer du længere. Og det var sådan – som et hold - vi præsenterede os mod SønderjyskE.

De to veteraner er enige om en ting: Deres optimisme er lige til Parkens papirkurv, hvis de ikke fortsætter den positive udvikling hjemme mod Horsens på søndag.

