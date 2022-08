Lykkelig Daramy er blevet gift

Onsdag blev det officielt, at 20-årige Mohammed Daramy vender tilbage til FC København på en lejeaftale efter bare et år i hollandske Ajax Amsterdam.

Daramy fik ikke meget spilletid i Ajax, men til gengæld har der været action uden for banen for den unge offensivspiller.

Han er nemlig blevet gift. Det fortæller han til B.T.

I et års tid har Daramy dannet par med Alia, og de blev tidligere på sommeren erklæret for mand og kone.

- Jeg er rigtig glad for tiden. Vi har kendt hinanden siden maj sidste år, og så følte vi, at det var den rette timing for det hele denne sommer.

- Det føltes helt rigtigt, og vi er meget glade for hinanden – så vi var slet ikke i tvivl om, at vi skulle giftes, siger han til avisen.

Nok er parret blevet gift, men de har endnu ikke holdt bryllup, og de er heller ikke flyttet sammen endnu.

Daramy bor for tiden hos sin mor i Hvidovre, men regner med at finde sit eget sted i København.

Den udlejede kantspiller nåede 16 kampe og 3 mål i Ajax-trøjen i den ene sæson, det hidtil er blevet til i Amsterdam. Han står noteret for 93 kampe og 18 scoringer for FC København, ligesom det er blevet til fire landskampe i rødt og hvidt.

Han har kontrakt med Ajax frem til sommeren 2026.

