Lyndebut i FCK-trøjen: Han er så helstøbt og klar

Han er 20 år og har kun tilbragt en uges tid sammen med sine nye holdkammerater. Men alt – og ikke mindst Andreas Bjellands lægskade - tyder på, at Victor Nelsson allerede bliver smidt for løverne søndag, når FCK ude møder OB.

- Victor skal lære vores principper om, hvordan vi forsvarer og ligger i kæderne. Jeg kan godt mærke, at det er nyt for ham, men samtidig er han så tilpas helstøbt, så det kommer til at gå godt, siger Ståle Solbakken om sin nyerhvervelse fra FC Nordsjælland.

- Han kommer til at spille. Også på søndag.

Selv er ungersvenden mere end klar, siger han efter torsdagens træning, hvor han fortæller lidt om sin start i et større set up, end det han kendte i Farum.

- Det har været en god start, synes jeg. Jeg har allerede spillet næsten to hele kampe. Det har været fedt at komme i gang.

- Nu spiller vi den første, rigtige kamp på søndag, og det glæder jeg mig til. Om jeg skal starte, ved jeg ikke. Træneren sætter det bedste hold, siger Victor Nelsson, som for en uge siden rejste til Østrig med sine nye holdkammerater.

'Det er en fed gruppe'

- Det her er jo min første træningsdag her i København, men jeg har jo været sammen med de andre på turen til Østrig, og det er en fed gruppe, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med, siger stopperen, der i forvejen kender Jens Stage og Robert skov fra diverse ungdomslandshold.

God lodtrækning til FCK.

Han er allerede blevet bekræftet i, at han er havnet i en mere intens fodboldhverdag.

- Det er klart, at det er et andet miljø. Her er noget mere hårdhed og nogle flere, ældre spillere. Men det er også det, jeg har savnet. Det synes jeg bare er fedt

- Træningsintensiteten og måden vi træner på, er lidt anderledes. Ikke for at sige noget ondt om FC Nordsjælland, tværtimod, men der bliver gået mere til den her. Det går hurtigere, og du skal være vågen hele tiden, ellers bliver du sat. Jeg tror, jeg kan lære meget af hver dag at træne på så højt et niveau, siger Victor Nelsson.

- Alle, der kommer hertil, ved, at der er et forventningspres, og at Ståle vil have, at man spiller på en bestemt måde. Det er helt fair.

- Jeg har jo spillet mange gange mod dem, og jeg har allerede lært, at der er nogle andre bevægelser som forsvarsspiller her end i FCN. Det handler blandt andet om at skubbe op og sideforskyde, men jeg er ret sikker på, at det kommer hurtigt, siger Victor Nelsson, der formentlig skal danne stopperduo med Sotirios Papagiannopoulos.

