Må gerne tale om FCK

For Parkens storaktionær Lars Seier er der ikke noget som helst unaturligt i, at han kommer forbi FCK-spillernes træning, som han gjorde det i denne uge, hvor han oven i købet gik ind blandt dem og tog ordet.

- Jeg kommer forbi derude en gang i mellem, og under omstændighederne, så var det et godt tidspunkt at fortælle dem, at der er fuldstændig ro på, og nu skal vi koncentrere os om at vinde DM og komme videre, forklarer han i podcasten Monetos.

Nogenlunde samtidig lod Lars Sejer sig interviewe af Ekstra Bladet under en bogreception, hvor han gavmildt ytrede sig om situationen i FCK og ikke mindst om fyringen af Ståle Solbakken.

- Vi ved godt, at det var kontroversielt, men det var vores vurdering, og så det kan være, at vi ligner idioter om to år, og det kan være, at vi har gjort noget rigtigt. Vi følte samlet set, at det var på tide, at vi skulle prøve noget nyt, kommenterede han.

Som han i øvrigt har gjort det i en række andre sammenhænge. Udtalelser, der udadtil har vakt undren, fordi Seier ikke sidder i Parkens bestyrelse.

Men det er der slet ingen grund til, mener Parkens formand Bo Rygaard.

’Lars er ligesom de øvrige aktionærer meget engageret i Parken Sport & Entertainment’, skriver han via Parkens kommunikationschef.

’Allerede da han kom til, gjorde han det klart, at han ikke ønskede en plads i bestyrelsen, men som en af de største aktionærer bliver han selvfølgelig inddraget i væsentlige beslutninger’, fortsætter han.

’Der er ikke ændret noget i hans rolle, siden han investerede. Han elsker fodbold, og det er naturligt, at han er til kampene, når han kan, ligesom han jævnligt er forbi træningen. Vi er meget glade for, at han engagerer sig i klubben’ lyder det fra Bo Rygaard.

Storaktionær Lars Seier til kamp i Parken i selskab med FCK-formanden. Foto: Lars Poulsen

Lars Seier købte sidste år 22,5 procent af Parkens aktier, men i modsætning til de to andre storaktionærer, Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, har han ikke ønsket at sidde i bestyrelsen – og angiveligt heller ikke via stedfortræder.

Han er med til mange af de vigtige orienteringer, som bestyrelsen får fra direktion og andre, før han må forlade lokalet, når det egentlige bestyrelsesmøde foregår.

Lars Seier modtager dermed mange insider-oplysninger om virksomheden og ledelsens planer.

Ekstra Bladet erfarer, at han af samme grund er opført på en såkaldt insider-liste, der tilsendes Finanstilsynet. Misbrug af insiderviden er potentielt forbundet med strafansvar.

