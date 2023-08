Målfest i Parken: Det var decideret skræmmende

Sikke et målshow!

Trods en frygtelig start på opgøret er FC København videre i Champions League-kvalifikationen med en samlet sejr på 8-3 over islandske Breidablik.

Pinlig FCK-start

Vi kommer ikke udenom det.

For selvom der var lagt op til en ensidet forestilling med københavnerne i hovedrollen, så stod der Breidablik på det hele i de første 20 minutter.

Det var decideret skræmmende at se, hvordan hele FCK-holdet faldt sammen og lavede det ene farlige boldtab efter det andet.

Efter ni minutters spil blev det straffet med et mål til Breidablik, og så sad man med fornemmelsen af, at det ville blive et wake up call.

Men Breidablik blev ved med at stå for underholdningen i Parken, mens de rådvilde FCK-spillere så måbende til med den ene dyre fejl efter den anden. Det var pinligt at overvære.

Flået ud

Neestrup må have siddet med samme fornemmelse. For efter 30 minutters spil tog FCK-træneren konsekvensen og flåede unge William Clem ud fra den centrale midtbane.

Clem havde på den knap halve time haft flere dyre boldtab - men det samme kunne man sige om stort set hele FCK-holdet.

Nyindkøbet Elias Achouri kom ind, og selvom en offensiv indskiftning ikke virkede som den mest logiske løsning på problemer, viste det sig at være et godt træk.

Falk trådte ned på den defensive midtbane i Clems sted, og så fik FCK-anføreren ellers kontrol over sagerne i det defensive maskinrum.

Portugisisk opvisning

Få minutter senere var det netop Falk, der tiltvang sig et frispark lige uden for feltet, som Goncalves sparkede sikkert ind til 1-1.

Og derfra så portugiseren sig ikke tilbage.

Fra midtbanen tog Goncalves skeen i egen hånd og kørte rundt med det islandske forsvar, der virkede til at være slået fuldstændig ud efter udligningen.

Kort efter frisparksmålet satte Goncalves perfekt Achouri op, der gjorde det til 2-1. To minutter senere var det Jordan Larsson og Orri Oskarsson, der kombinerede sig frem til 3-1, inden Goncalves til sidst i første halvleg sendte Oskarsson i dybden og lod islændingen gøre det til 4-1.

Sender besked til Neestrup

Efter pausen fortsatte Goncalves-showet med endnu en perfekt dybdebold til Oskarsson, der så let som ingenting kunne prikke den ind igen. 10 minutter senere fik islændingen sågar sit hattrick.

Han gjorde det klart for Jacob Neestrup, at han kan stole på ham som back-up for Andreas Cornelius, som aldrig virker til at vågne fra sit skadesmareridt.

Defensivt spøgelse

Og hvad så nu, Neestrup? Med fire sejre på stribe, hvor stjerneindkøbet Mohamed Elyounoussi ikke engang er blevet spillet ind endnu, vidner om, at FC København kommer til at score bunkevis af mål i den her sæson.

Men vi kommer ikke uden om, at FCK-træneren har et enormt defensivt problem. Fem mål inkasseret og adskillige chancer imod i de seneste to kampe mod Breidablik og Vejle er bare ikke godt nok.

Hverken Valdemar Lund eller Denis Vavro er de fødte ledere i midterforsvaret, mens venstresiden med henholdsvis Christian Sørensen og Kevin Diks har stået svagt defensivt.

Det skal der styr på, inden de to kampe mod Sparta Prag, hvor modstanden bliver skruet op med flere niveauer.