Målmandskomet får fem år i FCK

FCK får torsdag morgen en ny, purung målmand i folden.

Theo Sander sætter nemlig sin signatur på en aftale med løverne, og dermed kan sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen smile over sommerens første køb siden tilgangen af Jordan Larsson på permanent basis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger laver den 18-årige keeper en femårig kontrakt, hvilket betyder, at parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2028.

Mandag bekræftede nordjyderne i en fondsbørsmeddelelse, at de havde modtaget et konkret bud fra en unavngiven klub på Theo Sander, hvorefter Ekstra Bladet kunne løfte sløret for, at buddet stammede fra Østerbro.

På det her tidspunkt manglede teenageren i midten af det hele stadig at tænke tingene igennem og forhandle sine personlige vilkår på plads, og efter et par dages grubleri faldt det hele i hak.

Torsdag morgen bekræfter nordjyderne i en børsmeddelelse, at man er enig med en anden klub om et salg.

Theo Sander i kamp for AaB. Foto: Jens Dresling

Bonusser får prisen til at stige

AaB rykkede som bekendt ned i landets næstbedste række denne sommer, og Theo Sander, der sidste sæson spillede 14 Superliga-kampe, havde halvandet år tilbage af sin aftale med nordjyderne.

Som Ekstra Bladet forstår det, modtager AaB cirka 11 millioner kroner for at slippe ham nu, og så er der inkluderet en række bonusser, der i løbet af kontraktperioden kan få den samlede pris op i omegnen af 15 millioner kroner.

FCK har allerede sagt farvel til reservekeeper Karl-Johan Johnsson, og københavnernes helt store målmandsstjerne, Kamil Grabara, er et kæmpe salgsemne denne sommer.

Derfor har købet af en ny målmand været logisk.

Theo Sander var bare 17 år, da han fik debut i Superligaen mod Randers i august sidste år.

Han var imidlertid henvist til bænken, da AaB spillede de afgørende kampe om at undgå nedrykning.

Tilbage i januar kunne Ekstra Bladet fortælle, at AaB allerede dengang arbejdede på et salg af deres guldfugl. Her var forventningen til prisen noget højere.