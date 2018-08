Masser af mål i Parken: Reserverne slog til for FCK

PARKEN (Ekstra Bladet): Normalt er det stjerner som Fischer og N’Doye, der sørger for jubel i Parken, men søndag aften stod i reservernes tegn i nationalarenaen.

Det var Ján Gregus og Carlo Holse, der sørgede for aftenens største jubelbrøl – og de tre point til Superligaens førerhold.

Nuvel, Dame N’Doye kom også på scoringstavlen og fik sin fortjente hyldest, men på det tidspunkt var københavnerne allerede godt i gang med at køre sejren hjem.

Et reservespækket FCK-hold var ellers i indledningsvis i problemer mod SønderjyskE, der kom tidligt foran i Parken.

Men allerede før pausen slog reserverne Gregus og Holse til, og et kvarter før tid scorede N’Doye til 3-1. SønderyskE fik reduceret til sidst, men FCK holdt hovedet koldt og vandt 3-2.

Manager Ståle Solbakken havde skiftet over et halvt hold ud i forhold til torsdagens 0-0-kamp mod Atalanta i Italien. Profiler skulle hviles, og reserver holdes til ilden i hjemmekampen mod SønderjyskE.

Det nye FCK-hold skulle lige bruge de første minutter på at finde sig til rette mod et sønderjysk mandskab, der startede godt.

Første chance tilfaldt hjemmeholdet, da Peter Ankersen slog et hård indlæg til bagerste stolpe. Det er Dame N’Doyes foretrukne jagtmark, men den senegalesiske angriber headede lige forbi.

Et par minutter efter fik SønderjyskE sin første chance, og Mart Lieder udnyttede det passive forsvarsspil.

På kanten af feltet fik hollænderen vristet sig fra af William Kvist og trukket udenom Viktor Fischer, inden han med en flad afslutning via indersiden af stolpen passede Stephan Andersen.

1-0 til SønderjyskE og straks mindede FCK-publikummet hjemmeholdet om, at det kun er sejr, der tæller.

Mart Lieder var en evig kilde til uro for københavnerne. Foto: Lars Poulsen

Sådan er er det i hovedstaden, og Pieros Sotiriou fik, inden vi var nået halvvejs ind i 1. halvleg, et par muligheder for at udligne.

Først sparkede han forbi, derefter headede han forbi, og det er tydeligt at se, at den cypriotiske angriber mangler skarphed efter sin skadespause.

SønderjyskE brugte mange kræfter på at forsvare, men var farlige, når de kom op i FCK-feltet.

I 25. minut måtte Stephan Andersen hive en fornem dobbeltredning ud af målmandsærmet, da først Marcel Rømer og siden Eggert Jónsson kunne have gjort det til 2-0.

Det ærgrede de sig gevaldigt over på SønderjyskE-bænken - og endnu mere nogle minutter senere, da FCK havde sørget for balance på måltavlen.

Ján Gregus fik bolden langt uden for SønderjyskE-felt.

- Skyyyyyyyd, skreg FCK-publikummet, og det gjorde slovakken med det tunge spark.

Forsøget ramte Marc Pedersen og efterlod Sebastian Mielitz på halen og uden chance i SønderjyskE-målet.

Fem minutter blev der igen råbt skyd, da Gregus modtog bolden uden for feltet, men denne gang susede bolden forbi mål.

FC København dominerede kraftigt i den sidste del af 1. halvleg. Mart Lieder måtte på selve målstregen heade Sotirios Papagiannopoulos’ hovedstød væk, men det var en stakket frist for SønderjyskE.

Carlo Holse kunne juble over et historisk FCK-mål i sejren over Sønderjyske. Foto: Lars Poulsen

Kort før pausen havnede bolden lidt tilfældigt for fødderne af Carlo Holse i feltet, og den lille kantspiller sparkede den sikkert i nettet til en københavnsk pauseføring.

I øvrigt FCK’s mål nummer 1500 i Superligaen.

Dame N’Doye fik tidligt i 2. halvleg en stor mulighed for at gøre det til 3-1, men manglede lige et par centimeter for at nå helt op til Peter Ankersens indlæg, og hans hovedstød endte i nettaget.

Netop Ankersen var meget aktiv på højrekanten og skabte flere farlige situationer. FCK var i kontrol, men fik intet forærende mod et SønderjyskE-hold, der ikke var bange for at spille med musklerne.

FC København havde chancer til flere scoringer i 2. halvleg, og et kvarter før tid slog Dame N’Doye til efter endnu et indlæg fra Peter Ankersen.

Denne gang valgte han at bruge højrebenet, og med en akrobatisk helflugter gjorde han det til 3-1.

Otte minutter før tid fik SønderjyskE straffespark, efter Peter Ankersen havde haft hånd på bolden.

Stephan Andersen reddede Mart Lieders forsøg, men den tidligere FCK’er Søren Frederiksen var hurtigst over returen og fik reduceret.

Viktor Fischer fik en kæmpede mulighed et par minutter før tid, men sparkede alene med Mielitz over. Det gav Ståle Solbakken nogle nervøse sidste minutter.

SønderjyskE havde flere hjørnespark, og Kees Luijckx var tæt på at udligne i kampens tillægstid, men headede forbi.

Holdet fra Haderslev har aldrig vundet i Parken, og det blev heller ikke imod et reservespækket FCK-hold, at sønderjyderne fik lavet om på den grimme statistik.

Se også: Brøndby vandt kæmpe drama: Dobbelt målscorer, straffespark og udvisning!

Se også: PL-stjerne får kraniebrud efter voldsomt sammenstød

Panik før lukketid: Det skal FCK gøre, før vinduet lukker

Verdensmesterens store nedtur: Jeg har mistet alt