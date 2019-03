Masser af succes i FCK - men langt fra landsholdet

Rasmus Falk er ikke helt sikker på, hvornår han senest var med inde omkring landsholdet.

- Efteråret 2016? Jeg mener, at det var der. Efter jeg havde fået den hjernerystelse mod APOEL i Champions League-kvalen.

- Kan det ikke passe? spørger FCK’eren og fortæller dermed også, at det med landsholdet ikke fylder meget hos ham.

Jo, selvfølgelig har han drømmen og ville elske at få udbygget sin statistik på én landskamp, men han ser realistisk på det og er lige nu et stykke fra at blive en af Åge Hareides udvalgte.

Så samme dag som de rød-hvide leverede et mirakelcomeback mod Schweiz i Basel, spillede Falk reserveholdskamp mod AC Horsens sammen med nogle af de andre FC København-spillere, der ikke var i landsholdstjeneste.

Sværere at komme på

Normalt er man som stamspiller i hovedstaden med inde omkring et landshold. Det er tilfældet for langt hovedparten af Ståle Solbakkens mest betroede spillere, men 27-årige Falk er undtagelsen.

- Jeg tror, at det har noget at gøre med, at landsholdet gør det så godt. Det er nok sværere at komme på nu end for to-tre år siden.

- Der er mange spillere, der gør det godt og spiller på store adresser i udlandet, siger den formstærke FCK’er, der svarer beredvilligt, men samtidig gør det klart, at det ikke er et tema, som han har bragt på banen. Eller ønsker at bringe på banen.

Rasmus Falk i aktion i sin hidtil eneste landskamp. Foto: Lars Poulsen

- Det er ikke, fordi jeg ikke er ambitiøs eller ikke gerne vil på landsholdet, men det er lang tid siden, at jeg har været med, så det er ikke noget, der fylder.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg var overrasket over, at jeg ikke er med. Det er ikke tilfældet. Jeg er ikke med, og jeg kommer ikke til at sidde og forsøge at snakke mig på. Det er ikke min opgave at tage stilling til, om jeg er god nok eller ej, siger den 27-årige FCK’er til Ekstra Bladet.

Hører for Malta

Han har været fast mand i hele sin tid i FC København og længe været en stor profil i Superligaen. Men faktisk ligger hans ene landskamp tilbage i OB-tiden.

I september 2013 fik han en halvleg på Malta under Morten Olsens ledelse, men har siden kun været inde omkring truppen et par gange uden at få yderligere minutter.

- Den kamp på Malta var ingen succes, og det hører jeg stadig meget for. Der er flere i truppen, der har det sjovt med det, siger Rasmus Falk.

I den omtalte kamp var blandt andre de nuværende FCK’ere Stephan Andersen, Nicolai Boilesen og William Kvist i startopstillingen.

Også en jævnaldrende kammerat fra Middelfart var med fra start i 2-1-sejren. Christian Eriksen spillede sin 38. landskamp.

Siden er der kommet 49 mere til for Tottenham-spilleren, mens Falk stadig kun står noteret for en.

- Jeg synes, at jeg er en markant bedre spiller end dengang og har også spillet mange internationale kampe på et højt niveau med FCK.

- Misforstå mig ikke, jeg vil da gerne op på et flot antal landskampe, men så længe jeg ikke er inde omkring landsholdet, bruger jeg ikke tid på det.

- Jeg fokuserer på de ting, jeg kan gøre noget ved. Det kommer, hvis det kommer. Og kommer det ikke, har jeg altid Malta, siger Rasmus Falk med et grin.

- Skal være god for at nå en højere hylde

I december forlængede Rasmus Falk sin aftale med FCK frem til sommeren 2022, men det er ikke planen, at han skal blive så længe.

Fynboen har stadig en udlandsdrøm, men har ikke travlt med at få den realiseret.

- Jeg er glad i København, ellers havde jeg heller ikke forlænget. Jeg har fået mere ansvar og har taget mere ansvar, og jeg er glad for, at jeg er vigtig.

- Det betyder meget for mig, og det var en af de væsentligste grunde til, at jeg forlængede. Og så er det også en ultimativ drøm at få lov at spille Champions League igen, siger Falk, der nu i et års tid har huseret på den centrale midtbane.

Det er blevet hans foretrukne plads, og det er herfra, at han vil spille sig i større udenlandske klubbers søgelys.

- Du skal fandeme være god for at komme til en højere hylde end FCK, men det er ambitionen. Jeg håber, at det kan lade sig gøre på et tidspunkt, men jeg kommer ikke til at tage af sted bare for at tage af sted.

Rasmus Falk (tv.) har fundet ind i et godt samarbejde med den græske landsholdsspiller Zeca (th.) på FCK-midtbanen. Foto: Lars Poulsen

Da han var i OB, havde han masser af muligheder for at komme til udlandet, men ikke til de klubber, som han selv så sig i.

Derfor blev det FCK. Han kalder det i dag for det rigtige valg og er glad for, at han ikke lod sig påvirke af snakken om, hvorvidt han ville kunne slå igennem i Parken:

- Den tvivl har der været omkring de fleste danskere, der er taget til FCK, men det skræmte ikke mig.

- Jeg følte, at FCK skulle lære mig noget, og jeg var ikke i tvivl om, at det var et godt match. Jeg er stille og rolig af natur, men jeg ved, hvad jeg står for og var aldrig i tvivl om, at jeg kunne bidrage med meget her.

Som dreng måtte verdensmester Viktor Axelsen se sig besejret af Rasmus Falk, der var en rigtig dygtig badmintonspiller. Foto: Jens Dresling

Bankede Axelsen i badminton

Talentet for fodbold var tydeligt, da Rasmus Falk sammen med Christian Eriksen løb rundt med de ældre drenge på banerne i Middelfart.

Badminton kunne han også spille og var faktisk blandt de allerbedste. Ikke bare på Fyn, men i hele landet.

- I min årgang var jeg tættere på at være den bedste i Danmark til badminton end til fodbold. Jeg var i finalen ved landsmesterskabet, men tabte, selvom jeg var favorit, siger Rasmus Falk.

Dengang spillede han også mod den to år yngre Viktor Axelsen, hvis talent var så stort, at han var rykket et par årgange op.

- Han var på det tidspunkt en top 5-spiller i landet i min årgang. Vi spillede ikke så mange gange, men jeg mener ikke, at jeg tabte til ham.

- Så jeg har verdensmesteren på cv’et, selv om jeg nok ville have svært ved at spille op mod ham nu…

Som 12-årige skiftede Rasmus Falk sammen med Christian Eriksen til OB, og det betød samtidig et farvel til badminton.

- Men jeg følger stadig meget med og nyder at se Viktor brænde igennem.

