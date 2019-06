Massive rygter om to FCK'ere: Nul bud

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Der var nok til at stille et syvmandshold, men så heller ikke meget mere end det, da FC København torsdag indledte forberedelserne til den nye sæson.

Mange af spillerne hos de danske mestre har fortsat ferie, da de efter Superliga-sæsonen var i landsholdstjeneste, så først i næste uge går det for alvor løs.

Spørgsmålet er bare med hvilke spillere.

For der går mange rygter om profilerne hos de danske mestre, og allerflest om Superliga-topscorer Robert Skov og den slovakiske landsholdsspiller Denis Vavro.

Ifølge flere italienske medier er adskillige Serie A-klubber interesseret i den 23-årige landsholdsforsvarer.

Lazio, Roma, Atalanta og Sampdoria bliver på rygteplan knyttet sammen med Vavro, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så ligger der fortsat ikke et færdigstrikket bud i Ståle Solbakkens indbakke, som FCK-manageren skal forholde sig til.

Der er meget snak, men intet konkret.

Det samme er ifølge Ekstra Bladets oplysninger tilfældet med Robert Skov, der i øjeblikket er med U21-landsholdet til EM i Italien.

FCK-stjernen tiltrækker sig naturligt nok interesse, men der er intet bud på bordet.

FCK-profilerne Denis Vavro og Robert Skov tiltrækker sig interesse, men de konkrete bud lader vente på sig. Foto: Jens Dresling

I FC København slipper man meget nødigt de to profiler denne sommer, og fra ledelsens side har Ståle solbakken fået mandat til at afvise selv store bud.

Det er langt vigtigere at nå Champions Leagues gruppespil, end det eksempelvis er at få ti mio. euro for Denis Vavro.

Også Sotirios Papagiannopoulos er blandt de spillere, der er blevet rygtet væk.

Svenske FotbollDirekt har skrevet, at han skulle være langt i forhandlinger med AIK, men heller ikke i tilfældet Papagiannopoulos skulle der ifølge Ekstra Bladets oplysninger være tikket et tilbud ind til FCK.

- Jeg ved ikke, hvor de historier kommer fra. Det er ikke noget, jeg kender til, siger den svenske forsvarsreserve til Ekstra Bladet.

Han lægger ikke skjul på, at han gerne ville spille mere, men omvendt er han på ingen måde desperat efter at komme væk fra den danske hovedstad.

Lige nu er den finske målmand Jesse Joronen bedste bud på første (og måske eneste) store sommersalg.

FC København har nikket ja til Brescias bud på over 30 mio. kr., men der er stadig ting, der skal falde på plads i Italien, før en handel kan gennemføres.

