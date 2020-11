Matador-stjerne stolt af FCK-oldebarn: Har optaget kampen

Da Alexander Hjælmhof få minutter inde i sin FCK-debut i onsdagens pokalkamp mod Avarta hamrede bolden på trekantsammenføjningen, hamrede han sig også ind i alle FCK-fans’ bevidsthed.

Der har han været længe – og på kærlig vis - hos sin oldemor, den 103-årige journalist, forfatter og Matador-mor Lise Nørgaard, der er helt opdateret, da Ekstra Bladet ringer torsdag formiddag.

- Ja, det hører jeg. Også at det gik godt. Min datter har optaget kampen, så jeg kan se den senere. Men jeg hører, han var god, siger hun med tydelig stolthed i stemmen.

- Selvfølgelig har jeg fulgt med i hans karriere. Det er en stor glæde, når det går ens oldebørn godt.

Alexander Hjælmhof fik markeret sig med fine aktioner i sin debut for FCK, hvor han fik den sidste halve time af pokalkampen mod Avarta. Foto: Lars Poulsen

Alexander Hjælmhof er glad for, at Jess Thorup allerede i sin første kamp kiggede hans vej. Foto: Lars Poulsen

Og godt går det for sommerens Øregård-student, der kort efter blev rykket op i førsteholdstruppen og siden har ventet på den indskiftning, han tre gange tidligere forgæves har varmet op til. Den kom fem dage før hans 19-års fødselsdag.

- Det var en stor oplevelse og noget, jeg har arbejdet på i lang tid. Jeg er jo vokset op i KB, siden jeg var ti år, siger han dagen derpå, hvor glæden stadig sidder dybt i ham.

- Det havde været flot, hvis det skud var gået ind. Til gengæld burde jeg have scoret på en stor chance lidt senere, fortæller den tidligere angriber, der er blevet omskolet til midtbanespiller.

- Min klare ambition er jo at slå igennem på førsteholdet, og det her var forhåbentlig et startskud. Nu handler det om at gribe chancen. Det var fedt, at Jess Thorup viste mig den tillid, siger Alexander Hjælmhof, der ser frem til at dele debut-oplevelsen med sin oldemor.

- Hun har jo fulgt mig, siden jeg var lille, og har hele tiden været superinteresseret i min sport.

- Hun kan sagtens tale med om fodbold, og spørger interesseret ind til det, så det er superhyggeligt. Hun er jo stadig velfungerende og kvik på øverste etage, roser hendes boldbegavede oldebarn.

Han fik i øvrigt brugt samme oldemors forbindelse til Flemming Østergaard som assist til en helt særlig scoring, da han var syv år og FCK-fan.

- Jeg vidste jo lidt om, hvad han havde gjort for klubben, og da jeg så fandt ud af, at han og oldemor var venner, fik jeg til oldemors fødselsdag en FCK-trøje med Don Ø bag på, og det var jo stort for mig. Bagefter satte vi os ned og skrev et lille brev.

Et minde, som Flemming Østergaard i går delte på Facebook, og som Lise Nørgaard også husker:

- Ja, den trøje fik han, da han var syv år. Det var sjovt at blive mindet om.

Thorup fik chokstart i Parken

Skarp Fischer: Nu skal vi vise dem i Herning

Har kontaktet Solskjærs afløser

- Vi er bekymrede for udviklingen

Den dyre fyring: Millionregn over Ståle

Kommentar: Banken må træde til - FCK er på vej mod afgrunden