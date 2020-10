Mathias 'Zanka' skifter til FCK

Mathias 'Zanka' Jørgensen vender hjem til FC København for resten af sæsonen. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den centrale forsvarsspiller er lejet i tyrkiske Fenerbahce, hvor han også har været lejet ud til Fortuna Düsseldorf i Bundesligaen.

For træner Ståle Solbakken er det et 'sikkert' valg.

- Vi ved, hvad vi får med Zanka. Han har vores DNA og kultur helt ind i knoglerne, og han kommer til at bidrage fra dag et, både på banen og i hverdagen.

- Han er en stopper på internationalt niveau, som ikke behøver den store introduktion eller præsentation fra min side. Vi er meget glade for at have ham tilbage i klubben, ligesom vi ved, at fansene glæder sig til at se ham i den hvide trøje igen.

- Nu er det tredje gang, jeg skal træne ham, så jeg tænker ikke, at jeg skal starte forfra med ham denne gang, siger Solbakken.

Selv har 'Zanka' ikke haft de store betænkeligheder:

- Det er gået hurtigt med at få det på plads her til sidst, men Ståle og jeg har jo hele tiden holdt kontakten og nu opstod så chancen, og timingen var rigtig for alle parter.

- Jeg er bare glad for det og ser virkelig frem til at møde ind til træning igen, så snart jeg er færdig med de kommende landskampe, siger Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Han kommer hjem til FC København og overtager sit gamle rygnummer, 25.

Vanen tro! Endnu en deadlinebombe af københavnerne. Billeder/Produktion: Ritzau Scanpix/Maya Westander

Officielt: Joachim Andersen skifter til Fulham

Stjernens hustru amok: - Lad ham gå