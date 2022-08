Medie: Daramy tæt på FCK-retur

Mohamed Daramy er meget tæt at skifte tilbage til FC København på en lejeaftale. Der skulle være enighed mellem alle parter, og kun et lægetjek mangler

Mohamed Daramys ophold i Ajax har været mere eller mindre miserabelt, siden den hurtige kantspiller sidste sommer skiftede til den hollandske storklub for omkring 100 millioner kroner.

Nu tyder alt dog på, at Daramy tager tilbage til de trygge rammer på Østerbro for at få kickstartet karrieren igen.

Det skriver BT.

Der er tale om en etårig lejeaftale uden købsoption.

Mediet beretter ydermere om, at handlen mere eller mindre er på plads, og at kun det obligatoriske lægetjek mangler, før skiftet bliver officielt.

Den 20-årige kantspiller fik sit helt store gennembrud i FC København, hvor han med sine vævre driblinger og enorme fart gjorde livet surt for forsvarsspillerne i Superligaen.

Derudover er Daramy en vaskeægte darling hos FCK's mange fans, og der venter derfor en lykkelig genforening mellem de to parter.

Sidste sæsons mestre har fået en skrækkelig start på Superligaen, hvor det blot er blevet til én sejr i kampene mod AC Horsens, AaB og Viborg.

Mohamed Daramy har et håb om at spille sig ind i varmen hos Kasper Hjulmand forud for den kommende VM-slutrunde til november.

