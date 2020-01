Medie: FCK-emne er på plads i Malmö

Han var tæt på et skifte til FC København i sommer, men det endte med ikke at falde på plads, og heller ikke denne gang er det FC København, der løber med angriber Isaac Kiese Thelins signatur.

Den svenske angriber skal i stedet tørne ud for Malmö FF, og parterne er nået til ens om en aftale, lyder det fra det svenske medie Fotbollskanalen.

Isaac Kiese Thelin var i går ikke med Anderlecht på træningslejr, og det svenske medie har nu fået bekræftet, at han befinder sig i Malmø, hvor fodboldklubben altså er tæt på at kunne præsentere sin nye angriber, der må formodes at være afløseren for Marcus Rosenborg.

Der er angiveligt tale om en lejeaftale med en købsoption, og dermed får svenskerne mulighed for at tage bestik af situationen til sommer.

27-årige Isaac Kiese Thelin er en spiller, som har forhåbninger om at komme med i den svenske landsholdstrup til sommerens EM-slutrunde, og angriberen har 29 landskampe på cv'et siden sin debut for lidt mere end fem år siden.

Den seneste ligger dog mere end et år tilbage, og det kan meget vel skyldes, at Thelin har haft problemer på klubholdet, hvor han ikke har spillet meget det seneste års tid.

Han har i løbet af sin kontraktperiode i Malmö FF været udlejet til Waasland-Beveren og Leverkusen, og nu får han så en ny chance - denne gang i det svenske under danske Jon Dahl Tomasson.

