Medie: FCK er med i kampen om Juventus-spiller

Ifølge et italiensk medie samt en italiensk sportsjournalist har FC København meldt sin interesse i den 19-årige forsvarsspiller Radu Dragusin fra Juventus.

Det italienske medie FootballNews24 skriver, at Juventus ønsker at udleje stopperen, inden transfervinduet lukker, og her nævnes FC København som en af de flere interesserede klubber.

Præcis det samme skriver den italienske sportsjournalist, Giovanni Albenese, på sin Twitter-profil.

Han skriver, at Dragusins fremtid vil blive afgjort i løbet af morgenen på transfervinduets lukkedag, og at de mulige destinationer for et lejeophold er FC København, Sampdoria eller hollandske Vitesse.

Dermed skal det altså blive spændende at følge udviklingen i dette rygte.

Radu Dragusin er fra Rumænien og står noteret for fire optrædener på Juventus' førstehold.

Ekstra Bladet dækker naturligvis transfer-vinduets lukning helt tæt i både tekst og video. Følg med gennem hele dagen LIGE HER