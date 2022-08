Medie: FCK henter VM-målmand

Med Kamil Grabara ude i flere uger vil FCK forstærke sig på målmandsposten.

Den nye målmand bliver Mathew Ryan, skriver bold.dk. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er et skifte da også meget tæt på. Han skal mandag til København og igennem det obligatoriske lægetjek.

30-årige Ryan har været til VM med Australien i både 2014 og 2018. Det blev til fem nederlag og en enkelt uafgjort, da Danmark spillede 1-1 mod austalierne.

Han stod blot ni kampe for spanske Real Sociedad i seneste sæson.

Den 30-årige målmand ser ud til at blive ny FCK-spiller. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Søndag var Karl-Johan Johnsson ikke overbevisende i målet for FCK mod Brøndby. Han skulle have reddet forsøget fra Christian Cappis og havde også enkelte fejlpasninger.

Et vigtigt mål for FCK er naturligvis Champions League-gruppespil og her bør Mathew Ryan med sin store rutine kunne hjælpe de danske mestre.

Mathew Ryan har spillet 122 kampe for Brighton, mens han blandt andet også har fået tre kampe mellem stængerne for Arsenal.

Se billederne: Her skal landsholdet bo under VM