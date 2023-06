Medie: FCK kæmper mod storklubber

Roony Bardghji, Andreas Schjelderup, Hákon Haraldsson...

Alle spillere er unge, og alle spillere har valgt at skifte deres nordiske klubber ud med danske i en meget tidlig alder.

Nu kan FC København måske snart tilføje et nyt navn til den liste af unge og yderst talentfulde nordiske spillere.

I Tromsø render 18-årige Daniel Bassi rundt, og hans navn er ét, som FCK's fans bør skrive ned. Klubben meldes nemlig af mediet iTromsø interesseret i ham.

FC København er dog langt fra den eneste klub, som har et godt øje til ham. Også Premier League-klubberne Arsenal, Chelsea, Brentford og Brighton har ham på listen. Det samme har Bodø/Glimt og Slavia Prag, melder mediet.

Daniel Bassi gør sig på venstrefløjen, og han spillede senest hele kampen, da Tromsø denne søndag vandt 2-1 over Stabæk. I alt står han noteret for 12 førsteholdskampe for Tromsø med to mål til følge.

Daniel Bassi beskrives som et af de største talenter i norsk fodbold, og tidligere har han været rygtet til Rosenborg, hvilket han valgte at afvise. Om ganske få dage er Bassi også en del af det norske landshold, som deltager ved U19 EM. Her kan han for alvor vise sig frem foran de nok rigtig mange scouts, som klubberne sender afsted til så stor en turnering.

Umiddelbart vil man tro, at det vil koste en del at lokke et af de største talenter i Norge til sig, men her kan FCK og de andre interesserede hold glæde sig over, at Bassi har kontraktudløb ved årsskiftet, hvorfor han bør kunne erhverves billigt til sommer eller alternativt gratis om et halvt år.