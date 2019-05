Medie: FCK-stjerne taler med storklub

FC Københavns topscorer i denne sæson, Robert Skov, er ikke bare en spiller, som er på læberne indenfor den danske grænse. Hans navn er også nået til Tyrkiet, hvor han sættes i forbindelse med topklubben Fenerbahce.

Det melder tyrkiske NTV Spor.

Her bliver det berettet, at klubbens præsident Ali Koc har mødtes med Robert Skovs agent Brian Steen Nielsen, som selv spillede for netop Fenerbahce i løbet af den tidligere midtbanespillers karriere.

Ifølge mediet skulle Brian Steen Nielsen desuden have udtalt, at det godt kan blive et svært skifte at få gennemført.

For Robert Skovs vedkommende lader det ikke til, at det kun er den tyrkiske traditionsklub, der er uded efter ham. Man har ligeledes oplevet, at Porto skulle være meget interesserede i den målfarlige dansker.



Robert Skov kom til FC København i januar 2018 fra Silkeborg for omkring syv millioner kroner, og han har siden taget klubben med storm med sine fremragende frispark og stærke offensive evner, som i denne sæson har haft stor betydning for, at de allerede nu kan kalde sig danske mestre.

