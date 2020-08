Medie: FCK tættest på landsholdspiller

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Victor Nelsson, Andreas Bjelland og Ragnar Sigurdsson er umiddelbart de tre midterforsvarere FC København har tilbage i truppen efter svenske Sotirios Papagiannopoulos' skifte til AIK.

Og selvom den ofte skadede venstreback Nicolai Boilesen også kan rykkes ind i det centrale forsvar, så kunne sølvvinderne fra sidste sæson formentlig godt bruge en forstærkning, og mens Mathias Zanka Jørgensen ser ud til at blive svær at hente, så bliver endnu en kandidat nu rygtet til FCK.

Der er tale om den 190 centimeter høje islandske forsvarsspiller Hólmar Örn Eyjólfsson, der fyldte 30 år tidligere på måneden.

- Tættest på at sikre spilleren er de danske giganter FC København, der har presserende brug for en forsvarer. De forventes at lokke islændingen til i landsholdspausen i ugen op til sæsonstart i den danske Superliga, lyder det ifølge Levski365.com.

- Trabzonspor vil sandsynligvis ikke kunne slå til i sidste øjeblik, fordi danskerne har de økonomiske resurser til at tilbyde Ejolfsson en anstændig løn, og han foretrækker at spille i et skandinavisk land, lyder det.

Ved U21-EM i 2011 var Hólmar Örn Eyjólfsson og Mathias Zanka Jørgensen begge på banen - nu er de begge i spil til et skifte til FCK. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC København-træner Ståle Solbakken, men han kan hverken bekræfte eller afkræfte historien.

- Ingen kommentarer, skriver Solbakken i en sms til Ekstra Bladet og forklarer, at bulgarske medier ikke er hans stærke side.

Mediet har fra to uafhængige kilder, at Levski Sofia mister den islandske forsvarer uden at kunne kræve transfersum.

Klubben har store økonomiske problemer og skylder ham løn for fire måneder, og de håber, at islændingen finder en klub, hvor han kan tjene mindst de 31.000 euro om måneden, som han står til at tjene i Levski.

På et pressemøde skulle Levski-direktør Pavel Kolev have fortalt, at 'Holmar stadig er Levski-spiller, men at der sammen med spillerens agent arbejdes på at afklare islændingens fremtidige kontrakt med en anden klub, og man ønsker at lade ham fortsætte et andet sted'.

Hólmar Örn Eyjólfsson er netop kommet sig over en brokoperation, men er indkaldt til landskampene mod England og Belgien i den kommende uge.

Artiklen fortsætter under billederne

Hólmar Örn Eyjólfsson i duel med Robert Lewandowski i 2015. Foto: Alik Keplicz/Ritzau Scanpix

Den islandske forsvarsspiller jubler med Mike Jensen i 2015. Foto: NTB Scanpix/Ned Alley

Ifølge den bulgarske fodboldjournalist Metodi Shumanov, der skriver for medier som The Guardian, Skysports og 11 Freunde, så er der tale om en rigtig god forsvarsspiller, der definitivt forlader Levski, men som også slider med skader, hvilket formentlig ikke er et plus i FCK.

Også den islandske fodboldjournalist Orri Rafn Siguradarson skriver om spilleren.

- Dette kan være en stor og god signering for FCK, skriver han og påpeger, at spilleren er søn af legenden Eyjólfur Sverrisson, der nåede 66 landskampe og spillede for Stuttgart, Besiktas og Hertha.

Sønnen kom til Levski i 2018 og har tidligere spillet i West Ham, Bochum, Rosenborg og Maccabi Haifa, mens det er blevet til 14 A-landskampe.

På Twitter beskrives han som en fantastisk person, der er god med bolden, taktisk smart, stærk i luften og med fin fart over længere distancer, men måske en anelse laid back.

