Medie: FCK-talent tæt på svensk klub

Det var meningen, at Ståle Solbakken vil satse på at spille Aboubakar Keita ind som en fast del af FC Københavns hold i år, men en skade har sat en stopper for det projekt.

Nu er Keita klar til at spille igen, men Ståle Solbakken har forklaret, at han ikke kan give ham de kampe, der er nødvendigt.

Derfor kan Keita søge efter spilletid andetsteds, og det kan meget vel blive i Sverige.

Således skriver svenske Expressen, at Keita er tæt på en aftale med IFK Göteborg.

Det fremgår imidlertid ikke af artiklen, om det er en permanent eller lejekontrakt, men noget kan tyde på det sidste med Ståle Solbakkens tidligere udtalelser in mente.

20-årige Aboubakar Keita var sidste år udlejet til svenske Halmstad.

