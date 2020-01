Medie: FCK tilbyder kending kontrakt

Ragnar Sigurdsson er fri på markedet, og forleden erklærede han sin store kærlighed til danske FC København, som han håber at blive genforenet med.

Den drøm kan muligvis nu gå i opfyldelse for den 33-årige islændinge. For ifølge det islandske medie fotbolti.net har FC København nu tilbudt ham en kontrakt.

Ragnar Sigurdssons kontrakt med den russiske klub Rostov FC udløb 1. januar i år. Det fik efterfølgende hurtigt sat rygterne i gang om en mulig tilbagevenden til FCK, hvor den islandske forsvarsspiller havde et par gode sæsoner fra 2011 til 2014.

Ragnar Sigurdsson spøger nu for alvor i FCK. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Den 33-årige islændinge har flere gange udtrykt sin store kærlighed for FC København, og allerede i 2017 var han tæt på at vende retur til det Københavnske.

Den tidligere FCK-spiller Ragnar Sigurdsson kan være på vej retur til den danske hovedstad. Foto: jens Dresling

Russiske Rubin Kazan kom dog FC København i forkøbet og hentede den islandske forsvarsspiller.

Nu ser det dog ud som om, at Ragnar Sigurdsson får sit store ønske opfyldt. I hvert fald hvis man skal tro det islandske medie.

Ragnar Sigurdsson har spillet 69 kampe i Superligaen for FC København og har desuden været en profil på det islandske landshold, hvor det er blevet til 94 kampe og dertil fem mål.

FC København har lige nu kun tre midterforsvarere i truppen, men har haft problemer, når Andreas Bjellands fysik har drillet.

Den seneste uge har tyrkiske Trabzonspor været nævnt som favorit til at hente Sigurdsson, men islændingen har nu mulighed for at vælge med hjertet i stedet for at forsøge at tjene kassen igen, som han gjorde da han skiftede til Rusland.

Kommer Sigurdsson til FCK kommer han til at konkurrere med Sotirios Papagiannopoulos, Victor Nelsson og Andreas Bjelland om de to pladser i midterforsvaret, mens venstrebacken Nicolai Boilesen også kan spille her, når han er klar igen efter sin skade.

