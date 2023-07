Medie: Fiorentina og FCK forhandler om Grabara

Fiorentina arbejder efter sigende hårdt på at hente FC København-målmanden Kamil Grabara til klubben.

Kamil Grabara topper ønskelisten i Fiorentina.

Det kunne Sky Sport Italia for nylig fortælle, og nu forlyder det, at Serie A-klubben arbejder hårdt på at realisere købet af den polske målmand.

Ifølge den italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio pågår der forhandlinger mellem Fiorentina og FC København omkring 24-årige Grabara, der har kontrakt med de forsvarende Superliga-mestre til sommeren 2026.

Di Marzio skriver, at Fiorentina er insisterende på at hente Grabara, som er klubbens klare førsteprioritet til keeper-posten.

Kamil Grabara har spillet i FCK siden sommeren 2021 og står i skrivende stund noteret for 79 kampe i hovedstadsklubben.