Medie: Fransk storklub i nyt bud på FCK-komet

Ifølge den franske sportsavis L'Équipe er det Lille, som FC København lige nu er i forhandlinger med om et salg af Hákon Haraldsson

De blev i første omgang afvist, men de har ikke tænkt sig at give op.

Ifølge den store franske sportsavis L'Équipe er det nemlig igen den franske Ligue 1-klub Lille, der har sendt et bud på FC Københavns Hákon Haraldsson.

Onsdag morgen kunne de danske mestre i en selskabsmeddelelse oplyse, at man er indgået i forhandlinger om et salg af den 20-årige islænding, efter man har modtaget et bud.

Det indikerer samtidig, at de danske mestre har fået et tilfredsstillende bud på den gode side af 100 millioner kroner for deres guldfugl.

Stort bud afvist

Allerede i midten af juni kunne Ekstra Bladet afsløre, at FC København havde afvist Lilles første bud på Haraldsson, men at franskmændene ikke var blevet skræmt væk af den grund.

Nu er Ligue 1-klubben, der sluttede sidste sæson som nummer fem, tilsyneladende kommet med et forbedret bud, der har fået FCK til at indgå i reelle forhandlinger.

Hákon Haraldsson var tirsdag ikke en del af FC Københavns første træningskamp i Østrig, der endte i en 2-0-sejr over tyske Schalke 04 og meget tyder altså på, at islændingen har spillet sin sidste kamp for løverne.