Medie: Landsholdsforsvarer skriver med FCK

Mathias Zanka Jørgensen har længe været drømmespilleren for FC København til det midterforsvar, hvor Sotirios Papagiannopoulos i sidste måned forlod sølvvinderne, men foreløbig ser det ikke ud til at kunne lade sig gøre.

I stedet kigger FCK andre steder hen, og nu ser det ud til, at det er alvor med den 27-årige græske midterforsvarer Marios Oikonomou.

- AEK har lavet en aftale med FC København omkring Marios Oikonomou. Landsholdsspilleren rejser til Danmark i morgen torsdag for officielt at lukke handlen, skriver det græske medie Sportime.

Så sent som i weekenden lød det, at FC København pludselig var favoritter til at overtage den islandske midterforsvarer Hólmar Örn Eyjólfsson i bulgarske Levski, men med AEK Athen-spilleren lyder det mere definitivt.

- Købsaftalen mellem de to klubber bliver en million euro (7,5 millioner kroner), skriver det græske medie, der mener at vide, at AEK dermed tjener på spilleren, som man i januar 2019 købte for 5,3 millioner kroner i Bologna.

Oikonomou har tidligere spillet en enkelt kamp for italienske Cagliari, inden han i 2014 kom til Bologna, hvor han spillede 71 kampe i Serie A. Efter udlån til Spal og Bari tog han i 2018 til AEK Athen og - først på leje og siden permanent.

Marios Oikonomou i aktion i Serie A for Bologna mod Napoli i 2015. Foto: GIANFILIPPO OGGIONI/Ritzau Scanpix

Her over for Kasper Dolberg i Champions League-gruppespillet. Foto: PETROS GIANNAKOURIS/Ritzau Scanpix

Og her er det over for Joao Felix, inden han skiftede fra Benfica til Atletico. Foto: ARMANDO FRANCA/Ritzau Scanpix

Han spillede i Champions League mod klubber som Ajax og Benfica, men efter 64 kampe for de gule i Athen er det nu tid til et nyt skifte for spilleren, der startede som nøglespiller, men på det seneste har været skubbet lidt ud i periferien af holdet.

Den 189 centimeter høje forsvarer med det halvlange hår - og navn - står noteret for seks A-landskampe siden debuten i 2016, og det græske medie kalder det 'en fremragende aftale', som AEKs serbiske sportsdirektør Ilija Ivic har forhandlet hjem.

I FCK kommer han til at konkurrere med Andreas Bjelland, Ragnar Sigurdsson og Viktor Nelsson om spilletid, mens AEK nu menes at skulle ud og hente Ognjen Vranjes fra Anderlecht hjem til deres midterforsvar.

Ekstra Bladet har kontaktet FCK-manager Ståle Solbakken for en kommentar, men han er foreløbig ikke vendt tilbage. Den danske transferhaj Søren Sorgenfri taler denne gang også varmt om skiftet, som formentlig kun et lægetjek kan stoppe.

