Medie: Sisto afviser FCK

Pione Sisto er utvivlsomt en drømmespiller i FC Midtjylland, men økonomien har været så stort et problem, at Claus Steinlein for nyligt afviste, at Sisto er aktuel for de danske mestre denne sommer.

Nu ser det ud til, at også FC København har meldt sig på banen, og københavnerne kommer med endnu større økonomiske muskler.

Men heller ikke Ståle Solbakken og co. kan få 25-årige Sisto til Danmark, som det ser ud for nuværende. Ifølge El Desmarque ønsker han således ikke at give afkald på den løn, han får i Celta Vigo.

For meget i løn

El Desmarque erfarer, at Sisto årligt tjener cirka en million euro, 7,5 millioner danske kroner, i La Liga-klubben, og det er hverken FC Midtjylland eller FC København i stand til at betale.

Celta Vigo er imidlertid mere end klar på at sælge Sisto, så det hele afhænger af spilleren selv.

Pione Sisto er netop gået ind i det sidste år af kontrakten med Celta Vigo, hvor han har lavet 18 mål og 14 oplæg i 135 kampe.

