Medie: Tæt på FCK

FC København kan meget vel være tæt på at præsentere forårets første signing i form af en angriber.

Transferjournalisten Alfredo Pedullà skriver på sin hjemmeside, at Khouma Babacar fra Sassuolo vil lande i København i morgen, fredag, og at FC København efter alt at dømme er hans næste destination.

28-årige Khouma Babacar gør sig som spidsangriber og har i det seneste halvandet år været udlejet fra Serie A-klubben til Alanyaspor i tyrkisk fodbold, hvor han nåede at score 18 gange på 45 optrædener.

Det er uvist, om han nu er på vej til FC København på en lejeaftale eller en permanent aftale, men han har kontraktudløb i Sassuolo efter denne sæson, så det kunne tyde på et permanent skifte.

Khouma Babacar har tre landskampe for Senegal på cv’et, mens han har spillet 166 kampe i Serie A for Fiorentina og Sassuolo, og her er det blevet til 39 mål. Desuden har han også scoret en del mål i Serie B.

