Medie: Topklub tæt på FCK-køb

Sidste sommer blev Sotirios Papagiannopoulos hentet til FC København fra Östersund, og der var ganske store forventninger til midterforsvareren fra Sverige med de græske rødder, men trods en god sæson generelt af FC København, har den 28-årige forsvarer haft det svært.

Han fik 30 kampe for FC København gennem den forgangne sæson, men han var ikke fast mand i det centrale forsvar, og nu kan han måske have spillet sin sidste kampe for Superliga-klubben.

Det svenske medie FotbollDirekt erfarer mandag, at Sotirios Papagiannopoulos er tæt på at skrive under på en kontrakt med den svenske topklub AIK fra Stockholm.

FC København har kontrakt med Sotirios Papagiannopoulos frem til sommeren 2022, men den danske mesterklub er slet ikke afvisende over for at skulle sælge midterforsvareren efter blot én sæson.

Indtil videre er forhandlingerne med AIK forløbet fint, beretter det svenske medie.

