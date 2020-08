Medier: Zanka forhandler med FCK

Mathias 'Zanka' Jørgensen kan meget vel trække FCK-trøjen over hovedet igen.

I hvert fald beretter flere tyrkiske medier, at han er færdig i Istanbul-klubben Fenerbahçe SK. Samtidig skriver de, at han har indledt forhandlinger med sin tidligere klub FCK, hvor han i forvejen står noteret for 275 kampe.

To af de helt store tyrkiske medier Daily Sabah og Hürriyet citerer begge TRT Spor for, at forhandlingerne er startet.

Fenerbahçe SK skulle være klar til at lade Zanka gå, såfremt københavnerne er klar med en ukendt sum penge i bytte.

Forsvarspilleren har en fortid som anfører i FCK. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Den tyrkiske sportskorrespondent Yağız Sabuncuoğlu skriver ligeledes på Twitter, at det er Fenerbahçes nye sportsdirektør, Emre Belözoğlu, der har fundet Zanka utilstrækkelig.

'Hvis lønproblemet løses, vil Zanka spille i FCK. Zanka er i øjeblikket i København,' skriver han derudover.

Ekstra Bladet har forsøgt at få historien be- eller afkræftet af FCK-manager Ståle Solbakken, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Mathias Zanka Jørgensen har dog tidligere ytret sig positivt om at slutte karrieren i København.

Hvis den 30-årige forsvarsspiller rykker tilbage til FCK, vil det i givet fald være tredje gang, han er ny spiller i klubben. I 2007 skiftede han fra B93, mens han blev hentet hjem fra Holland i 2014 efter et mislykket ophold i PSV Eindhoven.

Tre år senere blev Zanka solgt til Huddersfield i Premier League, hvorfra han blev solgt videre til sin nuværende tyrkiske klub Fenerbahçe SK. I sidste sæson var han udlejet til Bundesliga-klubben Düsseldorf.

Zanka spillede sidste sæson i Bundesliga-klubben Düsseldorf. Foto: THILO SCHMUELGEN/Ritzau Scanpix

