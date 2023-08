Melder endelig ud: 'Corner' ude på ubestemt tid

- Jeg kan og vil ikke give et estimat for, hvornår Andreas Cornelius er klar igen, siger Jacob Neestrup, der melder angriberen ude på ubestemt tid

Han har endnu ikke scoret ét mål i Superligaen for FC København, siden han vendte retur til klubben for ét år siden til en pris på 45 mio. kr.

For det har i sandhed været et skadehelvede for Andreas Cornelius at vende retur til FC København.

Han nåede at være med i sæsonpremieren mod Lyngby. Siden har han været skadet. Og det vil han være et stykke tid endnu.

Andreas Cornelius er meldt ude på ubestemt tid.

- Andreas er helt udelukket til tirsdagens kamp mod Sparta Prag, siger cheftræner Jacob Neestrup indledningsvis.

Der er en del mystik omkring skadesituationen til landsholdsangriberen. For FCK har ikke meldt klart og tydeligt ud, hvor længe man forventer, han er på sidelinjen.

Faktisk har klubben været meget tøvende i meldingerne om angriberen.

Annonce:

- Situationen er den, at han har fået en skade – igen. Hvis jeg kunne sige, han er klar i morgen, havde jeg gjort det. Hvis jeg kunne sige, han er klar om syv dage, havde jeg gjort det.

Andreas Cornelius har endnu ikke scoret for FCK i Superligaen efter sin hjemkomst for snart ét år siden. Foto: Kenneth Meyer.

- Men som det er nu, kan jeg ikke give jer en dato for, hvornår Andreas Cornelius er klar igen, erkender Jacob Neestrup.

Cheftræneren forstår interessen for den dyrt indkøbte angriber, men han føler også trang til at sende en lille stikpille.

- Nu er vi i et skadeforløb med Andreas. I den forbindelse vil jeg sige, at FCK klarer sig ganske udmærket uden Andreas med al respekt og den kærlighed, vi har for ham.

- Vi er også et sted, hvor der har været så mange forskellige skader, så melder jeg en dato ud i dag, så kan du banke på min dør om 14 dage og sige, at det ikke holdt stik. Derfor melder vi intet ud, fastslår Jacob Neestrup.

Cheftræner Jacob Neestrup vil ikke sætte dato på, hvornår Andreas Cornelius er tilbage fra sin skadepause. Foto: Ernst van Norde.

Han kunne godt forstå interessen for Cornelius’ situation, hvis klubben var i krise og ikke scorede mål.

- Havde vi problemer med at score og tabte alle vores kampe, kunne jeg forstå interessen.

- Men jeg forstår interessen mindre, når vi lige har vundet The Double og samtidig er kommet flyvende fra start på sæsonen, pointerer han.

FC København har klaret sig ganske fint uden 'Corner' i denne sæson. Foreløbig har holdet scoret 11 mål og vundet alle de fire første kampe.

Tirsdagens kamp mod Sparta Prag, hvor Andreas Cornelius altså ikke vil være til rådighed kan ses eksklusivt på eb.dk.