Melder ud om Cornelius: Vi kan ikke sætte dato på

Siden Andreas Cornelius spillede 89 minutter mod Lyngby i FCK's Superliga-åbner, har han ikke været med for løverne grundet en lyskeskade.

FC København har før ikke kommet med en opdatering eller en tidshorisont på den dyre angriber, men det har klubben gjort lørdag.

'Andreas Cornelius er for tiden ude med en skade og der er stor interesse omkring hans situation.'

'Vi forstår til fulde interessen for alle, der følger F.C. København og landsholdet ønsker Andreas det bedste og at se ham fit på banen.'

'Lige nu er han ude med en skade, som isoleret set ikke er alvorlig eller langvarig, men kræver restitution og tålmodighed.'

'Vi kan og vil ikke sætte dato på, hvornår han igen er kampdygtig, da vi ønsker at give ham ro til at komme sig 100 procent'

'Derfor vil vi heller ikke kommentere yderligere på hans situation, før han er klar igen, mens vi ser frem til at få ham på banen her i efteråret.' oplyser FC København på sin hjemmeside.

Ude på ubestemt tid

Efter FCK's kamp mod OB fredag aften kom cheftræner Jacob Neestrup med en melding til Ekstra Bladet om, at han ikke ville melde ud, hvor længe Cornelius var ude.

Fordi han simpelthen ikke vidste, hvor længe hans angriber ville sidde ude.

- Situationen er den, at han har fået en skade – igen. Hvis jeg kunne sige, han er klar i morgen, havde jeg gjort det. Hvis jeg kunne sige, han er klar om syv dage, havde jeg gjort det.

- Men som det er nu, kan jeg ikke give jer en dato for, hvornår Andreas Cornelius er klar igen, sagde Jacob Neestrup.

