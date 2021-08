Meldes på vej væk fra FC København

Vejen til spilletid i FC København synes uendelig lang for Bryan Oviedo. Særligt i øjeblikket, hvor han tilmed er skadet.

Det bliver han ikke ved med at være, men selv når venstrebacken er klar igen, er det svært at forestille sig, at han kan vriste sig foran Victor Kristiansen, Pierre Bengtsson og sågar Nicolai Boilesen i køen.

Derfor er 31-årige Bryan Oviedo ikke overraskende på vej væk fra FC København.

Ifølge det costaricanske medie ESPN kan FCK-spilleren være på vej retur til sit hjemland, hvor han er et varmt emne i Saprissa, der er Bryan Oviedos barndomsklub.

- Alle costaricanske spillere er på vores radar. De har naturligvis vores interesse og opmærksomhed, siger Saprissas sportsdirektør Angel Luis Catalina direkte adspurgt, om klubben er interesseret i Bryan Oviedo.

Venstrebacken har repræsenteret FC København i to omgange, og det er blevet til 78 kampe med løven på brystet. Bryan Oviedos kontrakt med FCK udløber efter denne sæson.

Bryan Oviedo var senest i aktion for FC København den 3. februar på udebane mod AaB, hvor han blev flået ud i pausen efter en skuffende indsats i de første 45 minutter. Jess Thorups mandskab vendte efterfølgende 0-2 til en 3-2-sejr i Aalborg.